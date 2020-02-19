Şanlıurfa'da eylem ve etkinlik yasağı uzatıldı

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün yasaklandığını açıkladı. Kentte 20 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında da söz konusu uygulanıyordu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan duyuruda, kentte valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 19 Şubat-19 Mart 2020 tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Yasağın kent genelini kapsadığı ifade edilen açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri olan toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş asma, gibi diğer illerden katılımlarla birlikte, 19 Şubat 2020 ile 19 Mart 2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi.