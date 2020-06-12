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Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

12 Haziran 2020 00:30

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve 21 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Hilvan ilçesinin Akçaören Mahallesi Geçitağzı Sokağı'nın tamamı ile Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Viranşehir'de 3 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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