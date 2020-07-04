Şanlıurfa'da 83 adres karantinaya alındı

Şanlıurfa'da Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 83 adreste karantina uygulaması başlatılırken, 36 adreste ise sonlandırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 3, Bozova'da 1, Ceylanpınar'da 5, Eyyübiye'de 13, Haliliye'de 19, Harran'da 5 Hilvan'da 2, Karaköprü'de 12, Siverek'te 4, Suruç' ta 3 Viranşehir'de 16 olmak üzere toplam 83 farklı adreste karantina uygulaması başlatıldı. Öte yandan kente 36 adreste ise karantina uygulaması sonlandırıldı. (İHA)