Şanlıurfa’da 4 sokak ile 33 bina karantinaya alındı  

Şanlıurfa’da 4 sokak ile 33 bina Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 kırsal mahalle ile 12 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Karara göre Karaköprü ilçesinde 8 bina, Haliliye ilçesinde 2 sokak ve 13 bina, Eyyübiye ilçesinde 1 sokak ve 6 bina, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 1 sokak ile 2 bina, Viranşehir ilçesinde 2 bina Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 kırsal mahalle ve 12 binada ise karantinaya son verildi. (İHA)