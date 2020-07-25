Şanlıurfa'da 307 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa’da Koronavirüs nedeniyle 307 ev karantinaya alınırken 137 evdeki karantina uygulamasına ise son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu Koronavirüs nedeniyle yeni karantina uygulamaları başlattı. Kurulan aldığı yeni kararda, Birecik ilçesinde 17, Bozova ilçesinde 2, Ceylanpınar ilçesinde 1, Eyyübiye ilçesinde 37, Halfeti ilçesinde 1, Haliliye ilçesinde 89, Hilvan ilçesinde 5, Karaköprü ilçesinde 126, Siverek ilçesinde 9, Suruç ilçesinde 6 ve Viranşehir ilçesinde 14 olmak üzere toplam 307 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verilirken Akçakale ilçesinde 1, Birecik ilçesinde 7, Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyyübiye ilçesinde 22, Haliliye ilçesinde 48, Karaköprü ilçesinde 43, Siverek ilçesinde 2, Suruç ilçesinde 3 ve Viranşehir ilçesinde 9 olmak üzere toplam 137 farklı adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi. (İHA)