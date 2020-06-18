Şanlıurfa’da 2 mahalle ile 26 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 2 mahalle ve 26 bina Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 mahalle ile 9 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Kararda, Karaköprü ilçesinde 5 bina, Haliliye ilçesinde 6 bina, Eyyübiye ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 2 bina, Viranşehir ilçesinde 9 bina, Ceylanpınar ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 1 bina, Siverek ilçesinde ise 1 mahalle ile 1 bina Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 mahalle ile 9 binada ise karantinaya son verildi.