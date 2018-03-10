Şanlıurfa Cezaevi'ndeki mahkûmlar: Çıplak arama dayatılıyor; kadınların ve çocukların ihtiyaçları giderilmiyor

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, üyesi olduğu TBMM Tutuklu ve Hükümlü Alt Komisyonun Şanlıurfa 1 ve 2’no’mu T Tipi ve Siverek T Tipi ve Hilvan cezaeviler incelemesinde, mahkûmlar tarafından kendilerine iletilen hak ihlalleri hakkında bilgi verdi. Yiğitalp, incelemede bulundukları 4 cezaevinde de ‘Hasta tutsakların sevkleri ya geç yapıldığı ya da hiç yapılmadığı’, ‘Tutuklu ve hükümlülere kelepçeli tedavi dayatıldığı’ , ‘Kitap kısıtlamasının olduğu, mektupların verilmediği’, ‘Çıplak arama dayatıldığı’, ‘Kadınların kişisel ihtiyaçları karşılanmadığı’, ‘Çocuklu anneler var ve çocuğun ihtiyaçları giderilmediği’, ‘yemeklerin hijyenik olmadığı’ konusundaki şikâyetler bulunulduğunu söyledi.



Cezaevlerinde kapasite fazlalığına dikkat çeken Yiğitalp, adli tutukluların bulunduğu tutukluların yüzde 60’a yakını uyuşturucu kullanımı ve veya satıcılığından kaldığını belirtti.



Yiğitalp’in açıklaması şöyle:



“Cezaevlerinde uzun süredir ağır insan hakkı ihlalleri ve insan onuruna aykırı uygulamalar yaşanmaktadır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pek çok kişi doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendi, etkilenmeye de devam ediyor. OHAL ile birlikte cezaevi yönetmelikleri ile verilen sınırsız yetkiler, ne yazık ki cezaevi yönetimlerinde kişisel, keyfi tutumların gelişmesine de kaynaklık sağlamıştır.



Tutuklu ve hükümlülere yönelik uygulanan kötü muamele ve hak ihlalleri meclis gündemine de gelip basına yansıdığı ve kamuoyu tepkisi ile karşılandığı halde tutuklu ve hükümlülere uygulanan bu muameleden geri adım atılmamış, bu politikalardan vazgeçilmemiştir.



Bu ziyaret sonucunda ilgili cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine yönelik tutuklu ve hükümlülerin aktarımları üzerinden; Her 4 cezaevinde de; Hasta tutsakların sevkleri ya geç yapıldığı ya da hiç yapılmadığı, Tutuklu ve hükümlülere kelepçeli tedavi dayatıldığı ,Kitap kısıtlamasının olduğu, mektupların verilmediği, Çıplak arama dayatıldığı Kadınların kişisel ihtiyaçları karşılanmadığı Çocuklu anneler var ve çocuğun ihtiyaçları giderilmemektedir



Yemekler hijyenik olmadığı bilgileri aktarılmıştır.



Cezaevlerinde yapmış olduğumuz gözlemler ve kurum yöneticilerinin aktarımlarından da hareketle; Bu cezaevlerinde kapasitenin üstünde kişi kaldığı görülmüştür.



Tutuklu ve hükümlüler 15 günde bir telefon görüşmesi yaparken, 2 ayda bir açık görüşler gerçekleştirilmektedir.



Adli tutukluların bulunduğu tutukluların yüzde 60’a yakını uyuşturucu kullanımı ve veya/ satıcılığından kalmaktadır.