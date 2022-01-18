Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Japonya'dan alacağı borç parayı İHH üzerinden Afganistan’a gönderecek

AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma sorununu çözmek için Japonya’dan 3 milyar 500 milyon Yen (Yaklaşık 41 milyon 600 bin TL) borçlanma kararı aldı. Belediye, Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) üzerinden Taliban yönetimindeki Afganistan’a 600 bin TL yardım gönderilmesini kararlaştırdı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın toplu taşıma sorununun çözümü için İlbank A.Ş. ile yapılan çalışma sonucunda, ek kaynak aranmasına gidildi.

Bu kapsamda JICA'nın (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) sağladığı ilk 7 yıl ödemesiz, 25 yıl boyunca 0.95 faizle ödemesi olacak olan 3 milyar 500 milyon Japon Yeni'nin alınması için protokol imzalamak şartıyla Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e yetki verilmesi yolunda görüş birliğine varıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen bu karar, muhalefetin itirazlarına rağmen AKP oylarıyla kabul edildi.

Meclis toplantısında, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Şanlıurfa Şubesi'nin Afganistan'a 180 bin TL ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulmasıyla ilgili istemi de görüşüldü. Bu konuda da Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na yetki verilmesiyle ilgili teklif, AKP oylarıyla kabul edildi.

Karara göre, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na İHH üzerinden Afganistan'a vermek üzere 600 Bin TL'ye kadar maddi yardımda bulunması kararlaştırıldı.

Muhalefete mensup meclis üyeleri bu karara, “Japonya'dan yüksek faizle kredi alıp, Taliban'a yardım olarak göndermek mantık işi değil” diyerek şerh koydurdu.

Taşınmazlar Diyanet'e

Meclis toplantısında, Akabe Kavşağı Köprü Yapım işi ile Abide Kavşağı İlave Köprü yapım işi ve Bilim Merkezi yapım işi projelerinin hayata geçirilmesi konusunda Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e toplam 211 milyon 140 bin TL tutarında finansmanın temini için İLBANK A.Ş ile protokol ve sözleşme yapılması yetkisi verildi.

Görüşmelerde, Haliliye İlçesi'ne bağlı Dağeteği Mahallesi'nde bulunan 3 bin 951 metrekarelik taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı'na bedelsiz devredilmesinin istenmesine ilişkin karar da AKP'li üyelerin oylarıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu arsaya, Haliliye İlçe Müftülüğü bünyesinde cami ve müştemilat yapacağı açıklandı.