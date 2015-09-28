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Şanlıurfa Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin silahlı saldırıya uğradığını, Çiftçi'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

28 Eylül 2015 23:11

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Nihat Çiftçi'nin içinde bulunduğu makam aracına Siverek ilçesinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Celalettin Güvenç'in istifa ederek AKP Kahramanmaraş Milletvekili adayı olmasının ardından boşalan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine meclis üyelerinin oylamasıyla geçen 6 Eylül'de seçilen Nihat Çiftçi, bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siverek'e gitti.

DHA'nın haberine göre, sosyal tesis açılışı yapan Başkan Çiftçi, akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktı. Kente dönen Çiftçi'nin içinde bulunduğu makam aracına, ilçe çıkışındaki Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında kimliği belirsiz kişi şada kişilerce uzun namlulu tüfeklerle çapraz ateş açıldı.

Açılan ateşte lastikleri patlayan otomobilde hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Saldırganların kaçmasının ardından makam aracındaki Başkan Nihat Çiftçi ile şoför ve koruması, önünde ilerleyen koruma aracıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaşananların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçla olay yerine giden polisler çevrede önlem alırken, saldırganların bulunmasına yönelik operasyon başlattı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin ise olay yerine 35 kilometre uzaklıktaki Hilvan ilçesine gittiği bildirildi.

 

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