-ŞANLIURFA BDP İL BAŞKANI TUTUKLANDI ŞANLIURFA (A.A) - 05.10.2010 - Şanlıurfa'da geçen hafta il merkezi ve bazı ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden aralarında BDP İl Başkanı'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 1 Ekim Cuma günü ''terör örgütü adına izinsiz gösteri yapma'', ''molotofkokteyli atma ve bu eylemleri yönlendirme'' ile ''terör örgütüne eleman temini'' suçlamalarıyla gözaltına alınan 25 kişiden biri emniyetteki sorgusunun ardından, 4'ü savcılıkça sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 20 kişiden aralarında BDP İl Başkanı İbrahim Ayhan, yardımcısı Adile Fidan, KCK operasyonu kapsamında daha önce tutuklanan Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin'in eşi Aynur Şahin ile Azize Yağız, Fatma Silgir, Nevrez Alataş, Mikail Gözek ve Mensure Engin tutuklandı, 12 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aynı operasyon kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Ferhat Tarhan'ın da tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan, duruşma nedeniyle polis ekipleri adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı, BDP'li bir grup gecenin geç saatlerine kadar burada bekledi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Ekim Cuma günü, Şanlıurfa merkez ve bazı ilçelerinde düzenledikleri operasyonda, ''terör örgütü adına izinsiz gösteri yapma'', ''kundaklama, araç yakma, bombalı saldırı, molotofkokteyli atma ve bu eylemleri yönlendirme'' ile ''terör örgütüne eleman temini'' gibi çeşitli suçları işledikleri iddiasıyla 25 kişiyi gözaltına almıştı.