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Şanlıurfa Barosu: Emniyetteki intihar, şüpheyle karşılanmıştır

Terör şüphesiyle gözaltına alınan Murat Araç'ın, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 3'üncü katından atladığı açıklanmıştı

19 Aralık 2017 17:53

Antalya Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sırasında pencerede atlayarak intihar ettiği açıklanan terör şüphelisi Murat Araç'ın ölümüne ilişkin Şanlıurfa Barosu'ndan yazılı açıklama yapıldı. Baronun açıklmasında, "Emniyette şüpheli bir şekilde gözaltında olan birisinin intihar etmesi, hukuk camiasında ortada ağır bir insan hakkı ihlali olduğu yönünde ciddi şüphe ile karşılanmıştır" denildi.

Araç'ın ölümünün intihar olarak kayıtlara geçmesine karşın duruma şüpheyle yaklaşıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu olayın yaşandığı yerin emniyet olması bile 'intihar iddiasına' şüpheyle bakılması için yeterlidir.  En basit suç şüphesiyle gözaltına  alınan kişilerin dahi kemerinden ayakkabı bağcığına kadar tüm eşyalarından arındırılarak kelepçelendiği, tüm emniyet birimlerinde yer alan ve şüpheli-avukat görüşmesinin dahi kayda alındığı kamera kayıtlarının varlığı dikkate alındığında, bu ölüm insan hakları savunucuları olan biz hukuk camiasında ortada ağır bir insan hakkı ihlali olduğu yönünde ciddi şüphe ile karşılanmıştır. Bu nedenle 'intihar iddiasına' konu olayın nasıl gerçekleştiği hakkında görevli ve yetkili kamu makamlarının toplumu aydınlatan ve tatmin edici bilgileri paylaşmak zorunluluğu bulunmaktadır.

Olayın ciddiyeti ve vahameti de bunu gerektirmektedir. Devlet, kontrolü altındaki, hukuken kendisine emanet edilen şüpheliyi, işlediği suç ne olursa olsun OHAL koşullarında bile olsa onun yaşamını ve vücut bütünlüğünü korumakla yükümlüdür. Emniyet tarafından hem hakkında 'terörist' iddiasında bulunulan, hem de böyle bir kişinin karakolda tek başına, gözetim unsuru olmaksızın bırakılmasının yarattığı çelişkili durumun aydınlatılmasıdır."

Antalya’dan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine getirilen Murat Araç için cenaze aracı ve taziye yeri verilmediği de kaydedilen açıklamada, "Emniyette ölen Murat Araç'ın cenazesinin getirilmesi ve defni için cenaze nakil aracının dahi verilmemiş olmasını da gayri insani, toplumumuzun gelenek ve görenekleri ile örtüşmeyen son derece kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve tehlikeli bulduğumuzu herkesten ama istisnasız herkesten bu tür yaklaşımlardan ve söylemlerden uzak, toplumun tüm kesimlerini yapıcı, onarıcı ve birleştirici bir tasarrufa ve dile davet ettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız" denildi.

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Şanlıurfa BarosuMurat AraçAlanya Gazi PaşaPKK şüphelisi

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