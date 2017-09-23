Şanlıurfa Baro Başkanı'na saldırı iddiasına soruşturma

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Baro Başkanı Ahmet Tüysüz\'e yönelik Viranşehir Adliyesi\'nde polisler tarafından sözlü ve fiziki saldırı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, olayı kınadı.

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, bir müvekkilinin duruşmasına katılmak için dün gittiği Viranşehir Adliyesi\'nde görevli polis memurlarıyla iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartıştıktan sonra kelepçelenip gözaltına alındı. Tüysüz, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, hastaneden dayak yediğine dair raporun verilmesi üzerine tartakladığını ileri sürdüğü polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Tüysüz\'ün suç duyurusu üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, konunun takipçisi olacağını belirterek, şöyle dedi:

\"Konuyla ilgili valimiz ve başsavcımız beni arayarak \'Geçmiş olsun\' dileklerinde bulundu. Bu olayın takipçisi olacağım. Bir Baro Başkanı\'na böyle bir şeyin yapılmasını asla kabul etmiyorum. Bu polislerin özür dileyip dilememesi önemli değildir. Özürlerinde kabul etmeyeceğim. Olayın takipçisi olacağım, bu uğurda öleceğimi de bilsem, bu kurumun, Şanlıurfa Barosu\'nun onuruna leke sürdürmeyeceğim. Sonuçları ne olursa olsun, ben katlanmaya hazırım. Bu polisler hak ettiği cezayı alamazlar ise, bu koltukta oturmayı kendime haram sayarım.\"

FEYZİOĞLU\'NDAN KINAMA

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, olayı yazılı açıklamayla kınadı. Feyzioğlu, saldırının avukatlık mesleğine yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

\"Şanlıurfa Baro Başkanımız Avukat Ahmet Tüysüz\'ün Viranşehir\'de adliyede gözaltındaki müvekkiline, onu kendisinin savunacağını söylediği sırada bazı polis memurlarının önce sözlü sonra fiziksel saldırısına uğradığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu saldırı, Şanlıurfa Baro Başkanımız Avukat Ahmet Tüysüz\'ün şahsında avukatlık mesleğine yapılmıştır. Söz konusu çirkin olayı en ağır şekilde kınıyoruz. Polis gibi değil, \'Üniformalı kabadayı\' gibi davranarak görevlerini kötüye kullanan ve polisliğin itibarına da zarar veren kişiler hakkında baro başkanımız suç duyurusunda bulunmuştur. Bu suç duyurusunu yakından ve sonuna kadar takip edeceğimizi başta sorumlular olmak üzere herkesin bilmesini isteriz. Ayrıca konu, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne intikal ettirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.\"



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