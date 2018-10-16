Şanlıurfa Akçakale kampında kalan Suriyeliler tahliye ediliyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kapatılmasına karar verilen Süleyman Şah Konaklama Merkezi'ndeki 22 bin 222 Suriyeli tahliye edilmeye başlandı.

Göç İdaresi'nin aldığı karar doğrultusunda 2012 yılında kurulan Suriye'nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nin kapatılacağı duyuruldu. Kampta bulunan 22 bin 222 kişiye karar hoparlörler aracılığıyla duyuruldu. Kapatılma kararı alınan kampta kalan Suriyelilerin tahliyesine başlandı. Eşyalarıyla araçlara binen Suriyeli sığınmacılar, çeşitli illerdeki akrabalarının yanına gitmeye başladı. Tahliyenin 26 Ekim'e kadar tamamlanacağı açıklandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 34 bin 180 Suriyeli için talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi düzenlenen Gaziantep mitinginde, "Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasınında bulundu. Bu kapsamda Gaziantep Adıyaman ve Mardin'de Suriyelilerin kaldığı 5 geçici barınma merkezinin kapatılacağı, buradaki 34 bin 180 Suriyelinin sınır bölgelerindeki kamplara yerleştirileceği bildirildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ağustos'ta çadır kentlere gönderilen talimatta 23 bin 95 Suriyelinin kaldığı Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Karkamış kampları ile 8 bin 627 Suriyelinin yaşadığı Adıyaman ve 2 bin 458 Suriyelinin bulunduğu Mardin Midyat'taki kampların kapatılacağı belirtildi. Kapatılacak kamplardaki 34 bin 180 Suriyelinin ise Hatay, Kilis ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerindeki sınıra daha yakın olan kamplara yerleştirileceği kaydedildi.