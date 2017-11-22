Şanlıurfa Adliyesi'nde kavga

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da cinayet davasının görüldüğü adliyede, taraflar arasında çıkan kavgayı polis güçlükle sonlandırdı.

Şanlıurfa Adliyesi\'nde 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen bir cinayet davasının duruşmasını izlemeye gelen iki taraf arasında, adliye koridorlarında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine aralarında kadınların da bulunduğu grup tekme-tokat kavga etti. Duruşma salonuna takviye polisin çağrılmasının ardından salona girmek için ısrar eden bir grubu güçlükle adliyeden dışarı çıkardı. Adliye bahçesine çıkarılan grubun yeniden kavga etmemesi için gelen çevik kuvvet polisleri güvenlik önlemi aldı.



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