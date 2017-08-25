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Şanlıufa'da evden hırsızlığa 4 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da havaların sıcak olması nedeniyle geceleri açık bırakılan camdan girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

25 Ağustos 2017 18:13

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da havaların sıcak olması nedeniyle geceleri açık bırakılan camdan girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaköprü, Ahmet Yesevi, Devteşti, Yavuz Selim ve Akbayır mahallelerinde meydana gelen 6 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda; hırsızlık şüphelilerinin, havaların sıcak olması nedeniyle geceleri açık bırakılan pencereler ve balkon kapılarından evlere girdiklerini belirledi. Ev halkının uyuduğu esnada televizyon, bilgisayar, pompalı tüfek, cep telefonu, nakit para ve ziynet eşyası çalan şüphelilerin iş yeri güvenlik kayıtlarına ulaşan polis, kimliklerini belirlediği A.T., Ş.T., E.Y. ve M.A.T.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

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