Şanlıurfa Barosu'ndan Suruç Katliamı açıklaması: Adalet beklentileri sonuçsuz kalmıştır

Şanlıurfa Barosu, Suruç’ta 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırının 6. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu katliamda sorumluluğu bulunan, önlenebilir bir saldırının gerçekleşmesinde ihmali bulunan herkesin yargılanması gerekirken bu mümkün olmamış ve adalet beklentileri sonuçsuz kalmıştır” denildi.

Şanlıurfa Barosu, saldırının 6. yıldönümü dolayısıyla bugün yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili etkin bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı vurgulandı. Şanlıurfa Barosu’nun açıklaması şöyle:

“Kobani’nin yeniden inşası için ülkenin dört bir yanından bir araya gelen 33 düş yolcusunun Suruç’ta katledilmesinin 6. yılındayız. Bugüne kadar devam eden yargılama sürecinde gerçek failler ortaya çıkartılmış değildir. Gerçek faillerin ortaya çıkartılması için etkin bir soruşturma yürütülmemiş, eksikliklerine rağmen kovuşturmaya dönüştürülmüştür.

Kovuşturma safahatında; müştekilerin, sanığın mahkeme salonuna getirilmesi, dönemin başbakanı olan Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesi talebi gibi birçok talep, her seferinde reddedilmiştir. Bu katliamda sorumluluğu bulunan, önlenebilir bir saldırının gerçekleşmesinde ihmali bulunan herkesin yargılanması gerekirken bu mümkün olmamış ve adalet beklentileri sonuçsuz kalmıştır.

Ülkemizde ağır ve ciddi hak ihlallerinin devam etmesinin öncelikli nedeni, cezasızlık politikasıdır. Şanlıurfa Barosu olarak, ‘Suruç için adalet, herkes için adalet’ demeye; cezasızlıkla mücadele ve incinen adalet duygusunun onarımı için bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.”