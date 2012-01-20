-Şanlı, Ankaragücü Başkanlığı'na aday ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Ankaragücü'nün eski yöneticilerinden Erdal Şanlı, kulüp başkanlığına aday olduğunu söyledi. Erdal Şanlı, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Ankaragücü'nü kaos ortamından çıkarmak için 1 aydır arkadaşlarıyla çalıştıklarını belirterek, ''Çalışmalarımız neticesinde kulüp başkanlığına aday olmaya karar verdim. Ancak önümüzü de göremiyoruz. Özellikle son dönemde ertelenen kurultaylar nedeniyle hareket alanımız kısıtlanıyor. Ben ve arkadaşlarım 8 milyon lira topladık. Kulübe destek için görüştüğüm aralarında kulüp başkanın da olduğu Ankaragücü yöneticileri 'benden 1 lira çıkmaz. Çoluk, çocuğumun rızıkını mı vereceğim. Beni Ankaragücü için aramayın' gibi sözler sarf ediyorlar. Ankaragücülüler olarak Ankaragücü'ne ihaneti biz yaptık, arkadan vurduk. Bugüne kadar yönetime gelen arkadaşlar günü kurtardı, yarını düşünmedi. Kimse suçluyu dışarıda aramasın'' diye konuştu. Şanlı, yarının Ankaragücü için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, ''Ankaragücü yarın ya var olacak, ya da yok olacak. Biz bir dönemi kapatıp, yeni bir dönem açacağız. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Bir tane vaadim var. Ankaragücü küme de düşebilir ancak biz takımı kaos ortamından kurtarıp, öz güvene kavuşturacağız. Yarın ki kongre iptal olmayacak'' dedi.