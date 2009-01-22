'Sanki TSK'dan öç alınıyor'

Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski MGK Genel Sekreteri emekli Org. Tuncer Kılınç, Star TV’ye konuştu: Sanki siyaseten Silahlı Kuvvetler’den rövanş alınıyor.



Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında Ankara’daki evinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri (MGK) emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, gözaltı sürecini dün akşam Star TV’de Uğur Dündar ve Nedim Şener’e anlattı.

MGK Genel Sekreterliği döneminde, Türkiye’de üretilen istihbaratın koordine edildiği makamın başında olduğunu anlatan Kılınç, “Bu süreçte ben hiçbir şekilde Ergenekon diye illegal bir örgütün varlığından haberdar olmadım” dedi.

Yargıya intikal etmiş bir durum olduğuna göre, böyle bir şey olduğunu kaydeden emekli Org. Tuncer Kılınç, “Ama bizim haberimiz yokmuş” dedi.



‘Somut iddia yok’



İstihbari bilginin Emniyet Genel Müdürlüğü kanalıyla MGK’ya intikal ettirilmediğini de savunan Kılınç, “Böyle illegal bir örgüt varsa Türkiye’ye verebileceği zararlar var ise, koordineli çalışılması gerekir. Bir istihbarat unsuru diğer bir istihbarat unsurundan bilgi kaçırmıştır. Daha çok itibar kazanmak açısından bunlar olmuştur. O şekilde bir koordinasyonsuzluk var mıdır, onu bilemem” diye konuştu.

Susurluk ile Ergenekon’u bağdaştıramadığını da ifade eden Kılınç, savcılıktaki sorgusunda “yargılanan kişilerle ne sıklıkla görüştüğü” ve “telefon görüşmeleri”nin sorulduğunu belirterek, “Somut iddia ile karşılaşmadım” dedi.



‘Öç alma peşindeler’



Kendisinin sorgulanma sebebinin emekli olduğu müessese olduğunu kaydeden Kılınç, “Bugün Türkiye’de TSK indinde, halkın onuruyla oynanıyor. Halkın indinde güvenilirliğini sarsmaya uğraşılıyor. Bunu yargıya mal etmek istemiyorum” dedi.

Silahlı Kuvvetler’in, kurulduğundan bu yana mecbur olacak bir şekilde siyasette etkili olduğunu belirten Kılınç, “1960’ta bir ihtilal yaşamışız. Ondan sonra, 12 Mart ve 12 Eylül sürecini yaşadık. Sonra 28 şubat süreçleri. Bu süreçlerde kendilerini mağdur hisseden kesimler, medyada da temsilcileri olduğu için, Silahlı Kuvvetler’den bir rövanş alma, öç alma peşine düşmüşlerdir. Siyaseten, Silahlı Kuvvetler’den rövanş alınıyor sanki.”



‘AB, bölmeye çalışıyor’



Silahlı Kuvvetler’in bünyesinden yasadışı işlere karışanların ayıklanmasının önemli olduğunu kaydeden Kılınç, “Ergenekon’un 1 Numarası” olduğu iddiasıyla ilgili olarak da bir yazarın, “1 numarayı mı arıyorsunuz, görevi sırasında Atatürkçü Düşünce Derneklerine para yardımı yapan MGK Genel Sekreteri” dediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:“Türkiye’nin menfaatlerini koruyan birtakım derneklere yardım yapma görevim var. Seçilmiş bir derneğe beş kuruş para vermiş değilim. Bu paraları ülkenin büyükelçilerine gönderdim.”

Türkiye’nin AB’ye alınmayacağını da savunan Kılınç, NATO’dan ayrılmak gerektiğini, AB’nin de Kürtleri azınlık gibi göstererek Türkiye’yi bölmeye çalıştığını kaydetti.