Yeni Şafak yazarı Karagül: Sanki tek sorun Türkiye’deymiş gibi ABD ve Avrupa’daki enflasyona bakın!

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Türkiye’de yıllık yüzde 19,89'a yükselen enflasyon değinmeden ABD ve Avrupa’daki rakamları paylaşarak “2008 krizinden çok daha beter bir kriz ABD ve Avrupa’yı yokluyor” dedi.

Türkiye’deki fiyat artışlarına değinmeyen Karagül, ABD ve Avrupa’daki fiyat artışlarından örnek verdi. "ABD ve Avrupa’daki enflasyona bakın!" diyen Karagül özetle yazısına şöyle devam etti:

“Çin’den Avrupa’nın en batısına uzanan, dünya piyasalarından ABD ve Avrupa’ya ulaşan tedarik zincirleri koptuğunda İngiltere ve Avrupa’da market raflarının boşalması, benzin kuyrukları oluşması normal bir durum değil.

İşte tam bu sırada, bu ülkelerde enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının nasıl patladığına, enflasyonun nasıl fırladığına dikkatli bakalım. ABD’de yıllık enflasyon yüzde 3,4’e yükseldi. Gerçek rakamın yüzde 10-15 olduğu tartışılıyor. Avrupa’da enerji fiyatları yüzde 150 arttı.

ABD’de yüzde 39’luk fiyat artışları yaşanıyor. İkinci el araç fiyatları sadece bir ayda yüzde 12 arttı. Avrupa’da; doğal gaz fiyatları yüzde 250 arttı. Ayçiçeği yüzde 30 artmış. Almanya’da TÜFE yüzde 18,4 artmış. Gıda fiyatları Fransa’da yüzde 28, Avrupa genelinde yüzde 34,4 artmış.”

2008 yılında yaşanan ekonomik krizin merkez ülkelerin krizi olduğunu yazan Karagül, “Ama bu ülkeler, krizi dışarıya sattılar. Gelişmekte olan ülkelere yansıttılar. Faturasını onlara çıkardılar. Zayıf ülkelere bedel ödettiler. Bu ülkelere yönelik sömürü çarkını revize ettiler. Kendilerini korudular” diye yazdı.

“2008 ekonomik krizini gelişmekte olan ülkelere ihraç eden ABD ve AB ülkeleri, bu sefer krizi örtbas edebilecekler mi? Faturasını başka ülkelere ödetebilecekler mi? Türkiye’yi bu ‘bedel ödeyecek ülkeler’ arasına katabilecekler mi? Zararlarını bizim gibi ülkelerden çıkarabilecekler mi? Türkiye buna boyun eğecek mi?” sorularını soran Karagül, “Türkiye; Batı’nın yeni krizin faturasını ödeteceği ülkeler arasında olmamak için yapısal, uzun vadeli adımlar atıyor. Dünya ekonomisindeki bu savaşı, kırılmayı gördü ve tedbir almaya çalışıyor” diye yazdı.

Muhalefetin ekonomi konusunda neden Avrupa ve ABD’de bakmadığını yazan Karagül, “Neden bunları gizleyip sanki tek sorun Türkiye’deymiş gibi infiale yatırım yapar. Neden gerçekleri gizler ve ülke içinde kötülük saçar?” diye yazdı.

İyi Partili eski Merkez Başkanı Durmuş Yılmaz’ın”Bu gece 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum” paylaşımını hatırlatan Karagül, muhalefeti “ülkenin felaketine yatırım yapmakla” suçladı.

Karagül, “2008 krizinden çok daha beter bir kriz ABD ve Avrupa’yı yokluyor. Asıl patlama orada olacak. Ama bu sefer faturanın Türkiye’ye ödetilmesine izin verilmeyecek. Siz ne yaparsanız yapın, bu mümkün olamayacak. Çünkü Türkiye işte bunu önlemek için çabalıyor” dedi.

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