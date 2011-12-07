-Sanılandan fazla tehlikeli göktaşı var SAN FRANCISCO (A.A) - 07.12.2011 - NASA, dünya çevresinde sanılandan daha fazla tehlikeli büyük göktaşı, yani asteroid olduğunu bildirdi. Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan ABD Kongresi'nin 1998'de NASA'ya verdiği talimatla dünya yakınında bulunabilen asteroidleri araştırma raporu "vahim sonuç" verdi. Buna göre, astronomide 1-2 km ve daha geniş çaplı göktaşlarına verilen isimle asteroidler, Yer'in yakınında dolanan irili faklı göktaşlarının yüzde 90'ını oluşturuyor. NASA'nın yeni tamamladığı asteroid-göktaşı araştırma raporuna göre, uzayda serseri dolanan küçük ve büyük göktaşları yüzde 93 oranında saptanarak kaydedildi. NASA'nın vahim göktaşı raporu, San Francisco kentinde toplantıları süren Amerikan Jeofizik Birliği'nin yıllık toplantısında açıklandı. Rapor üzerine bilgiyi sunan uzman, NASA'nın 75 yıllık ordu kökenli devlet kurumu olan ve uzay araştırmalarında NASA'nın "mancınık aygıtı" Jet Propulsion Laboratory'nin (JPL: Jet Motorları Araştırma-Geliştirme Kurumu) astronomu Amy Mainzer. Mainzer'in verdiği bilgiye göre, NASA'nın yakında emekli olan WISE (arif) kızılötesi ışın teleskopu, göktaşı saptamalarında kullanıldı. Astronomlar, dünya yakınında asteroid ölçütünden küçük 20 bin 500 kadar göktaşı saptandı. Eski araştırmalar dünya yakınında 36 bin ila 100 bin göktaşı bulunduğunu ve bunların 100 metreye kadar çaplara sahip olduklarını gösteriyordu. Jeolojik zaman dilimleri içinde 142-65 milyon yıl önce Tebeşir (Kretase) Dönemi'nin sonunda Meksika'nın Yukatan yarımadasına 5-10 km çaplı asteroid veya kuyrukluyıldızın düşmesiyle dinozorların yok olduğu, iklim değişikliğinin had safhada Yer'i derinden sarstığı tahmin ediliyor. NASA astronomu Mainzer, "Bu çapta göktaşı Yer'e çarparsa tüm hayat yok olur. Ancak olasılık şu an için az" diyor. Dev göktaşlarının dünyaya çarpma ihtimali durumunda ne yapılabileceği ise halen hiç bilinmiyor. Dünya'nın 7,4 milyon km yakınına kadar (Güneş Kuzey Yarımküresi kışında dünyaya 151 milyon km uzaklıkta) göktaşları WISE teleskopu kayıtlarından alındı.