-Sanıklara 'Kürtçe savunma' baskısı iddiası VAN (A.A) - 14.10.2011 - Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, sanıklara mahkemede Kürtçe savunma yapmaları yönünde baskıda bulunduğu iddia edilen, Van Barosu avukatlarından Sabahattin Kaya hakkında, 'terör örgütü üyeliği'' suçundan soruşturma başlattı. Van'da geçen mart ayında, izinsiz gösterilere katıldıkları ve terör örgütü lehine slogan attıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan kadın sanıklar S.A ile R.B, 27 Eylül 2011 tarihinde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İlk iki duruşmada Kürtçe savunma talepleri geri çevrildiği için savunma yapamayan her iki sanık, son duruşmada söz alarak Türkçe savunma yapmak istediklerini söyledi. Sanıklardan R.B, ikinci duruşmaya çıkmadan önce koğuştaki diğer tutuklular ile avukat Sabahattin Kaya'nın, ''Kürtçe konuşman gerekiyor, kararımız böyle'' dediği için Kürtçe savunmada ısrar ettiğini belirterek, savunmasında şunları kaydetti: ''Esasen ben 'nasılsın?', iyi misin?' şeklindeki birkaç kelime dışında Kürtçe de bilmiyorum. Kürtçe bilmediğimi, Kürtçe olarak kendimi ifade edemeyeceğimi söylememe rağmen bana kararın böyle olduğunu söylediler. Duruşmada sorduğunuz sorulara Kürtçe tek kelime ile karşılık verdim. Bana Kürtçe savunma imkanı tanısanız dahi kendimi bu şekilde ifade edemezdim.'' Diğer sanık S.A da kendisini Türkçe olarak ifade etmede bir sorununun olmadığını dile getirerek, ikinci duruşmada, koğuştaki diğer sanıklar ile avukat Sabahattin Kaya'nın, Kürtçe savunma yapması yönünde baskıda bulunduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphelerinin olmaması gerekçesiyle her iki sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanıkların avukat Sabahattin Kaya'nın Kürtçe savunma yapma konusunda kendilerine baskı yaptığı iddiası üzerine, duruşma zabtıyla birlikte Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne, avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu şikayetini işleme koyan özel yetkili savcılık, Kaya hakkında, ''terör örgütü üyeliği' suçundan soruşturma başlattı.