'Sanıklar gelmezse yakalama kararı çıkar'

T24 - İnternet andıcı soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan 19 kişiden bir kısmının süresinin bugün bir kısmının ise yarın dolacağı öğrenildi. Zorla getirilmeleri istendiği öğrenilen 19 kişinin gelmemeleri durumunda yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.



"İnternet andıcı soruşturması" kapsamında aralarında Orgeneral Hasan Iğsız, YAŞ sonucunda Tümgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hıfzı Çubuklu ve Albay Dursun Çiçek’in de bulunduğu 19 kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Zorla getirilmelerinin istendiği öğrenilen 19 kişinin bir kısmının süresinin bugün, bir kısmının ise yarın dolacağı ifade edildi. Bazı şüphelilerin ise yurt dışında olmaları nedeniyle mazeret bildirdiği bilgisi alındı. 19 kişinin ifade vermeye gelmemeleri durumunda yakalama kararı çıkarılacağı öğrenildi.





