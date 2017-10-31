Sanık eski polis müdürü, FETÖ'yle nasıl tanıştığını anlattı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'emniyet yapılanması\'na yönelik açılan davada ifade veren dönemin Lojistik Şube Müdürü tutuksuz sanık M.S., örgütle nasıl tanıştığını anlattı. Polis kolejinde okurken FETÖ\'yle tanıştığı söyleyen M.S., \"O dönem çocuktuk. Bunları oyun sanıyorduk\" dedi.

Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, aralarında meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürü, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu 11\'i tutuklu, 21 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi. 15 Temmuz darbe girişimi döneminde Denizli Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürü olarak görev yapan ve sonrasında FETÖ\'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilince gözaltına alınıp, Etkin Pişmanlık Yasası\'ndan faydalanan M.S. de duruşmada ifade verdi. Tutuksuz yargılanan sanık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nden bağlanarak duruşmaya katıldı.

İfadesinde 2014 öncesi FETÖ\'yle Adana\'da Polis Koleji öğrencisiyken tanıştığını belirten M.S., \"O dönem çocuktuk. Bunları oyun sanıyorduk. Risale-i Nur ve Fethullah Gülen kitapları okuduğumuz ev toplantılarımız Polis Akademisi\'ndeki öğrencilik yıllarımda da devam etti. Gittiğimiz evde kimse olmuyordu. Sadece paspasın altındaki anahtarla kapıyı açıp girer, toplantılarımızı yapardık. Bu durum göreve başladığım yıllarda da değişik arkadaşlar ve abilerle devam etti. Telefonuma ilk olarak Ankara\'da ByLock yüklendi. Dua ve hadis gelecek diye yüklemişlerdi. 2014\'te Denizli\'de Lojistik Büro Müdürü olarak göreve başladım. Burada Ö.B. isimli devremin kayınvalidesinin evinde toplanıyorduk. Denizli\'de görev yaptığım süre içerisinde 3 \'abi\' değişti. Bunlardan biri Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden, \'Ömer\' kod adıyla tanıdığımız din kültürü öğretmeniydi. 2016\'da telefonumu 13 kez değiştirdim ve artık ByLock yüklemekten vazgeçtim. Ayrıca sohbetlere gitmeyi de kestim. Ben 18 yıl boyunca görevini layıkıyla yapmış biriyim. Cemaat olarak bildiğim FETÖ\'yle anılmaktan rahatsızlık duyuyorum\" dedi.

Kendisinde yeni telefon merakı olduğunu, aldığı 12 yeni cep telefonuna da ByLock yüklediğini belirten M.S., \"Son model telefon çıktığında almam gerektiğini hissederdim. Bu bende bir hastalıktı\" diye konuştu.

Duruşma diğer sanıkların ifadeleriyle sürüyor.