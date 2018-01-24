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Sanık avukatı: Müvekkilimin spermleri yok olabilir, tahliye edin

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip, tutuklanan polis memuru Çağrı Sağlam'ın (28) 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

24 Ocak 2018 14:14

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip, tutuklanan polis memuru Çağrı Sağlam\'ın (28) 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Salman\'ın avukatı Yakup Taşcı, müvekkilinde varikosel hastalığı olduğunu, 4 ayda bir tedavi görmesi gerektiğini belirtip, tahliye talebinde bulunarak, \"Spermleri yok olabilir. Bir an evvel tedaviye başlamazsa telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir\" dedi.
Hınıs Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde polis memuru olarak görev yapan Çağrı Sağlam, darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 22 Kasım 2016 tarihinde meslekten ihraç edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı belirlenen Sağlam, 9 Ocak 2017\'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. FETÖ\'nün \'sohbet toplantıları\'na da katıldığı ileri sürülen Sağlam hakkında Erzurum 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
\'FETÖ, ÜLKEMİZİ BÖLMEYE ÇALIŞAN TERÖR ÖRGÜTÜDÜR\'
Çağrı Sağlam\'ın iddianamedeki ifadesinde, Hınıs Emniyet Müdürlüğü Lojmanları\'nda 5 kişiyle birlikte kaldığını, daha sonra polis arkadaşı S.A. ile ayrı eve çıktığını söylediği kaydedildi. Sağlam, ifadesinde, \"2014 yılında, S.\'nin arkadaşı H. isimli kişi evimize geldi. Bu kişi, belediyede memur olarak çalışıyordu. S. ve H., bana \'Google Play\'de bir uygulama var. Bunu senin telefonuna yükleyelim. Burada Kur\'an, ayet okursun\' dediler. Ben kabul etmedim. Kıyafetlerimi değiştirmek için odamdan döndüğümde telefonuma programı kurmuşlardı. \'ByLock\' hesabımda S. ve H. öğretmen F. arkadaş olarak gözüküyordu. Bazen buradan gelen dini bilgileri okumadan siliyordum. 2- 3 ay bu programı kullandıktan sonra telefonumdan sildim. FETÖ, ülkemizi ve milletimizi bölmeye çalışan vatan haini bir terör örgütüdür\" dedi.
\'MÜVEKKİLİMİN SPERM SAYISINDA AZALMA OLUYOR\'
Erzurum 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına dün başlanan Çağrı Sağlam, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sağlam\'ın avukatı Yakup Taşcı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında gerekli tüm bilgileri verdiğini söyledi. Örgütün, fakir ailelerin çocuklarıyla başarılı olanları hedef aldığını belirten Taşcı, müvekkilinin gerekli teşhisleri yapabileceğini söyledi. Sağlam\'da varikosel hastalığı olduğunu, 4 ayda bir tedavi görmesi gerektiğini belirten Taşcı, tahliye talebinde bulunarak, şunları söyledi:
\"Müvekkilimin spermleri kurutan bir hastalığı var. Hastalık nedeniyle sperm sayısında azalma oluyor. 13 aydır tutuklu ve tedavi olamıyor. Tamamen spermleri yok olabilir. Bir an evvel tedaviye başlamazsa ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir.\" 
Mahkeme heyeti, Çağrı Sağlam\'ın \'etkin pişmanlık\' kapsamında şüphelileri teşhis etmesi için tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
VARİKOSEL HASTALIĞI NEDİR?
Varikosel hastalığı, testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların varisleşmesidir. Testis ısısının bozulması, kirli kan içindeki toksik maddelerin testiste birikmesi ve testis kan akımını bozması ile testis fonksiyonlarını etkiler. Sperm ve testosteron üretimini bozar.

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