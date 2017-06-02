Sanık albay İstanbul'daki birliğini kışladan çıkarma emrini vereni hatırlamadı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe davası"nda savunma yapan tutuklu sanık eski 23. Alay Komutanı Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, kendisinin emri altındaki birliğin KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi) faaliyeti icra ettiğini belirterek, darbe girişimi gecesi birliklerini kışla dışına çıkarma emrini kimden aldığını bilmediğini öne sürdü.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binadaki büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada savunma yapan Özköse, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.

Özköse, 23 Alay Komutanlığının KOKTOD faaliyetini yürüttüğünü ve birliğinin teröre karşı daima hazır bulunduğunu anlattı.

Darbe girişiminden 2 ay önce 23. Alay Komutanlığına yönelik terör saldırısı yapıldığını anlatan Özköse, bu saldırıda 9 personelin yaralandığını söyledi.

Terör saldırıları konusunda tutuklu sanık Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'den bilgi ve direktifler aldığını dile getiren Özköse, "İstanbul Anadolu yakasına yönelik asayiş ve güvenlik toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantıya ilçe yöneticileri, ilçe emniyet müdürleri, MİT temsilcisi ve alay komutanları katılmaktadır. Bu toplantılarda, kamu kurum ve kuruluşları ile personel servislerine yönelik yapılacak muhtemel terör saldırıları hakkında bilgi verilirdi. Bu bilgilerle sürekli teyakkuzda bulunulması istenirdi. Birliğimiz bu kapsamda daima hazır bulunurdu." diye konuştu.

Muzaffer Düzenli ile 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında bir araya gelerek terör faaliyeti konusunda konuştuğunu savunan Özköse, şunları kaydetti:

"Muzaffer Albay beni aradı. Bulunduğum kışla projesiyle ilgili konuşacağımızı söylemişti. Önümüzdeki günlerde büyük çaplı terör eylemi olacağını ve emniyet teşkilatına yardımcı olacağımızı söyledi. Kendisinin daha önce ordu komutanlarıyla görüştüğünü ve emirleri ilk ağızdan ilettiğini biliyorum. Burada vurgulamak istediğim nokta, kendisi her ne kadar proje şube müdürü olsa da terörizmle ilgili konularda birebir çalışmakta olan biridir, verdiği bilgiler konusunda herhangi bir tereddütte düşmedim."

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı 23. Alay'ın kışladan çıkmadığını öne süren Özköse, "Genelkurmay Başkanlığından resmi kanallar yoluyla sıkıyönetim emrini aldım. WhatsApp grubundan (Yurtta Sulh Biziz) attığım tek mesaj da 'Sıkıyönetim direktifi geldi.' olmuştur." dedi.

Özköse, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gönderilen sözde "sıkıyönetim direktifi" emrini de okumadığını öne sürdü.

İddianamede, Özköse'nin "Sıkıyönetim direktifi geldi." mesajını 15 Temmuz'da saat 23.15'te attığı bilgisi yer aldı.

"Birliği kışla dışına çıkartın emrini kimin verdiğini bilmiyorum"

Tutuklu sanık Ömer Faruk Özköse'nin savunmasını tamamlanmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

Bir müşteki avukatının, "KOKTOD kapsamında birliği kışla dışına çıkarmak için kimden emir aldınız?" sorusuna Özköse, "Askeri hattan biri aradı. Kimin aradığını bilmiyorum." yanıtını verdi.

"Emri yazılı mı sözlü mü aldınız?" sorusunu "Sözlü emir aldım." diye cevaplayan Özköse, iddianamede kullandığı belirtilen programı kullanmadığını iddia etti.

Sanığın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.