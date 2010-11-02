-SANIĞIN BİLGİSAYARINDAN "GİZLİ DOSYA" ÇIKTI DİYARBAKIR (A.A) - 02.11.2010 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' ile ilgili davanın 9. duruşmasına devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın sabahki oturumunda, Cumhuriyet savcıları, iddianamenin özetinin okunmasını sürdürdü. Cumhuriyet savcısı, sanık Heval Erdemli'nin KCK/TM Ekolojik ve Yerel Yönetimler Komitesinde faaliyet yürüttüğünü, Erdemli'nin bilgisayarında, ''devletin birçok kurumunda dahi bulunmayan Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin İç Güvenlik Stratejisi isimli belge bulunduğunu'', bu belgenin ''dağıtım ve kullanımda gizlilik esasına uygun olarak muhafaza edilmesi gerektiği ve yetkisiz kişilerin eline geçmesini engelleyici tedbirler alınması yönünde uyarı bulunduğunu'' anlattı. İddianamede, sanıklardan Hacı Erdemir'in de KCK/TM yapılanmasının talimatları doğrultusunda belediyeye personel aldığı ve bazı personellerin işine son verdiği belirtildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar İstimlak Komisyonu'nda görev yapan sanık Selahattin Elçi'nin de GAP Kültürel Mirası Geliştirme Programı kapsamında belediyeye ait arsaları yüksek fiyattan satarak elde edilen gelirin bir kısmını örgütün mali komitesine aktardığı ifade edildi. Dicle eski Belediye Başkanı sanık Abdullah Akengin'in ise görev yaptığı dönemde, Avrupa Birliği (AB) tarafından mezbahane yapımı için hibe edilen 9 bin 159 Avro'yu KCK/TM yapılanmasına aktardığı kaydedildi. Cumhuriyet savcıları, sanıklar İhsan Uğur, Sebahattin Dinç, Kazım Kurt, Garip Kandemir, Şeyhmus Bayhan, Ahmet Erden, Cibrail Kurt, Yaşar Sarı, Abdullah Demirbaş, Ahmet Zirek, Arslan Özdemir, Yurdusev Özsökmenler, Engin Kotay, Roza Erdede, Mehmet Hatip Dicle, Kerem Duruk, Leyla Deniz, Nihayet Taşdemir, Dirayet Taşdemir, Pınar Işık, Esma Güler ve Besime Konca ile ilgili iddianamede yer alan kısımları okuduktan sonra duruşmaya ara verdi. Duruşmaya öğleden sonra yapılacak oturumla devam edilecek. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma'', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'', ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor.