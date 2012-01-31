-Sangqu: ''Arap Birliği'nin bilgi vermesini destekliyoruz'' BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 31.01.2012 - BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanı Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baso Sangqu, Arap Birliği heyetinin bugün BMGK'nın toplantısına gelip Suriye'deki duruma ilişkin kendilerine bilgi vermesini desteklediklerini belirtti. Sangqu, Güney Afrika'nın BMGK dönem başkanlığının bugün son günü olması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, bugünkü BMGK toplantısında Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'nin Suriye'deki duruma ilişkin kendilerine bilgi verecek olmasını sabırsızlıkla beklediklerini, bu toplantıya Konsey'in bazı üyelerinin dışişleri bakanlarının da katılacağını söyledi. Güney Afrika olarak Suriye'de tüm taraflardan şiddete son vermelerini istediklerini belirten Sangqu, ''Zaten biz de BMGK dönem başkanı olarak her zaman bölgesel örgütlerin sorunların çözümünde oynaması gereken role inandık. Geçmişte maalesef Libya krizinde Afrika Birliği'nin raporu dikkate alınmadı. Ama bugün Arap Birliği'ne destek veriyoruz ve bize bilgi verecek olmalarından memnunuz'' dedi. -BM Sözcüsü Nesirky- BM Sözcüsü Martin Nesirky de bugün Genel Sekreter Ban'ın Suriye'deki krize ilişkin olarak ziyaret ettiği Ürdün'de bazı önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Nesirky'nin verdiği bilgiye göre Ban, Suriye'deki krizle ilgili olarak Ürdün'de şunları söyledi: ''Suriye'deki kriz BM Şartı'nın 3 temel ilkesini tehdit ediyor. Bunlar barış ve güvenlik, kalkınma ve insan hakları. Suriye'deki kriz bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği de tehdit ediyor ve bu durum hem Suriye'deki halkın, hem de komşu ülkelerdeki insanların sosyal ekonomik kalkınmalarını kötü yönde etkiliyor. Suriye'de bugüne dek ya Suriye'nin güvenlik güçleri, ya da muhalif güçler tarafından 5 binden fazla kişi öldürüldü. Bu kesinlikle kabul edilemez ve böyle devam edemez.'' Bu kapsamda BMGK'nın bugünkü toplantısının son derece önemli olduğunu belirten Ban, ''Bugün BMGK'nın üyelerinin Suriye'deki duruma ilişkin olarak birleşmelerini, tutarlı ve tek bir ağızdan konuşmalarını ve davranmalarını istiyorum. Böylece demokrasi isteyen Suriye halkının emelleri gerçekleşmeli ve akan kan durmalı. O yüzden BMGK üyelerinden bugün konuyu ciddi şekilde ele almalarını istiyorum. Suriye'de hergün onlarca kişi ölüyor, BMGK'nın harekete geçmesi gerek'' diye konuştu. -BMGK toplantısına yüksek düzeyde katılım- BMGK'nın toplantısı TSİ 22.00'da başlayacak. Toplantıya Arap Birliği Genel Sekreteri El Arabi'nin yanısıra, Arap Birliği'ni temsilen Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Kasim Bin Cebr El Thai katılacak. Ayrıca toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'un da katılmaları bekleniyor. Konsey üyelerinden Portekiz ve Fas'ın da toplantıya yine yüksek düzeyde katılımları öngörülüyor. Bu arada Fas'ın geçen hafta BMGK'ya sunduğu karar tasarısı metninin Konsey'in 15 üye ülkesinin uzmanları düzeyinde tartışılması devam ediyor. Geçen yıl Ekim ayında BMGK'nın Suriye konusundaki karar tasarısını veto eden Rusya ve Çin'in bu sefer alacakları tutum yine belirleyici olacak. Tasarının bu hafta sonuna doğru BMGK'da oylamaya sunulması bekleniyor.