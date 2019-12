-ŞANGHAYLILAR GELİRLERİNDEN MEMNUN DEĞİL ŞAGNHAY (A.A) - 18.02.2011 - Çin'in en büyük kentlerinden olan Şanghay'da yapılan bir araştırmada, Şanghaylıların gelirlerinden memnun olmadığı ortaya çıktı. Çin Milli İstatistik Bürosundan yapılan açıklamada, ankete katılanların yüzde 67'sinin gelirlerinden "memnuniyetsiz" ya da "aşırı memnuniyetsiz" olduğu belirtildi. Katılımcıların yüzde 29'u gelirlerinin geçen yıl arttığını belirtirken, yüzde 50.4'ü gelirlerinde bir değişiklik olmadığını kaydetti. Çin'de genel olarak bakıldığında Şanghay'da yaşayanların gelirleri ülke ortalamasının üzerinde. Dev metropolde Şanghaylı bir işçinin ortalama geliri 3 bin 566 yüen (yaklaşık 851 TL). Şehrin 2010 yılı gayri safi yurt içi hasılası açıklanmasa da, geçen yıl yüzde 9.9 oranında artış olduğu yönünde yorumlar yer alıyor. Kentin çok pahalı bir şehir olduğunu ifade eden Şanghay sakinleri, gelirlerinin yetersizliğinden ve konut fiyatlarının yüksekliğinden sık sık şikayet ediyor. The Uwin Emlak Araştırma Merkezi, kentte geçen hafta yeni bir konutun metrekare işlem fiyatının 20 bin 129 yüen (yaklaşık 4 bin 807 TL) olduğunu belirtiyor. Şehirde yaşayan üniversite mezunu ve iyi bir işi olan Lu You, China Daily gazetesine yaptığı açıklamada, Şanghay'ın pahalı bir kent olduğunu, ulaşımdan gıdaya ve yaşama kadar her alanda bu pahalılığın hissedildiğini ifade etti. Lu, bu nedenle şehrin ülkede en yüksek gelir düzeyine sahip olmasının yüksek standartlarda yaşandığı anlamına gelmediğini vurguladı. Enflasyonun belirleyici unsurlarından olan tüketici fiyat endeksi Şanghay'da geçen yıl yüzde 3.1 artmıştı. Şehirde gıda fiyatlarında da yüzde 7.7 oranında bir artış görülmüştü. Şanghay'da asgari ücret ise 1120 yüen (yaklaşık 267 TL) olarak belirtiliyor.