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Dünya

ŞANGHAY'DAKİ KULE YANGININDA ÖLÜ SAYISI 53 ŞANGHAY (A.A)

16 Kasım 2010 11:00

-ŞANGHAY'DAKİ KULE YANGININDA ÖLÜ SAYISI 53 ŞANGHAY (A.A) - 16.11.2010 - Çin'in Şanghay şehrinin merkezindeki 28 katlı bir kulede çıkan yangında ölü sayısı 53'e yükseldi. Daha önce yapılan açıklamada, 8 kişinin öldüğü belirtilmişti. Çinli yetkililer, kulede 156 ailenin yaşadığını, 90'dan fazla yaralının olduğunu, 100'den fazla ailenin de binadan tahliye edildiğini bildirdi. Şehrin en hareketli bölgelerinden olan Cing-an'da dün öğleden sonra çıkan yangının kontrol altına alındığını ifade eden yetkililer, ancak ilk etapta ulaşılamayan yüksek kesimlerde büyük çapta hasar olduğunu kaydetti.

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