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Dünya

ŞANGHAY'DAKİ KULE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ ŞANGHAY (A.A)

15 Kasım 2010 20:49

-ŞANGHAY'DAKİ KULE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ ŞANGHAY (A.A) - 15.11.2010 - Çin'in Şanghay şehrinin merkezinde çıkan kule yangının söndürüldüğü bildirildi. Şanghay Belediyesinden yapılan açıklamada, Ciaoco ve Yüyao yollarının kesiştiği bölgede çıkan yangının büyük bir bölümünün söndürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, itfaiyecilerin binanın içinde hayatta kalanları aradığı belirtildi. Yetkililer, yaralıların kesin sayısının bilinmediğini, ancak civardaki hastanelere 90 civarında yaralının gönderildiğini ifade etti.  Şinhua Ajansı, çıkan yangında 42 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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