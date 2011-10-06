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Dünya

Şanghay'daki Apple mağazası ışıklarını kapadı

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un ölümü tüm dünyada yankı uyandırırken, Çin'in Şanghay kentinde Çinliler kendilerine has adetleriyle Jobs'u andı.

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un ölümü tüm dünyada yankı uyandırırken, Çin'in Şanghay kentinde Çinliler kendilerine has adetleriyle Jobs'u andı.


Şanghay'da bulunan Apple mağazasının önünde oluşturulan köşede birçok hayranı Jobs'un resimlerinin yanına çiçek bıraktı.


Ölülerin arkasından onlara yiyecek ve su götürmenin adet olduğu ülkede, Apple mağazasının önüne Çinliler "elma ve su" bırakarak Jobs'a saygılarını sundu.


Mağazanın önüne bırakılan notlarda "Teşekkürler Steve", "Vizyonun ve zekan dünyada milyonlarca insana ilham verdi. Sen ölmedin, ruhun hala bizimle" ifadeleri dikkati çekti.


Şanghay'ın en işlek caddelerinden birinde bulunan mağaza ışıklandırılmazken Apple logosu bir gün süreyle yakılmadı.


Çin'de birçok sosyal paylaşım sitesinde de iPhone'un lansmanı yeni yapılan 4S modelinin "Steve'e ölüm getirdiği" yönünde yorumlar yapıldı.


Zira Çincede 4 rakamının okunuşu olan "sı" karakterinin farklı tonda söylendiğinden "ölüm" manasına geliyor. Birçok Çinli bu durumu "Steve için ölümün habercisi" olarak yorumladı.


 

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