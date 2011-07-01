-ŞANGHAY'DA GÖRKEMLİ KUTLAMA ŞANGHAY (A.A) - 01.07.2011 - Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 90. kuruluş yıldönümü, partinin temellerinin atıldığı Şanghay kentinde görkemli gösterilerle kutlandı. Şanghay EXPO Kültür Merkezinde büyük bir katılımla yapılan gösterilerde ÇKP liderlerinin yanı sıra ülkedeki her meslek grubu ve azınlıklardan gelen temsilciler hazır bulundu. Ülkenin ünlü sanatçılarının ÇKP'nin kuruluşundan bu yana büyümesiyle ilgili yaptığı gösteriler ve sahne şovları ilgiyle izlendi. Gösterilerde Şanghay'ın işgal yıllarından, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kültür devrimine kadar olan süreç lirik bir şekilde anlatıldı. Törenler için seyircilerin de prova yaptığını, sahnenin ve seyircilerin ortaklaşa hazırlandığını belirten yetkililer, 13 bin kişinin katılımıyla dev bir gösteri hazırlandığını kaydetti.