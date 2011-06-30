-ŞANGHAY'A UYDU KENT VE GELİŞİM BÖLGESİ ŞANGHAY (A.A) - 30.06.2011 - Çin'in en büyük metropollerinden olan Şanghay, 12. beş yıllık kalkınma planı çerçevesinde Yangzı Nehri deltasına yakın olan kalkınma bölgelerinde 7 tane uydu kent ve gelişim bölgesi kuracak. Ulusal basında yer alan haberlere göre, özellikle şehrin bazı banliyölerinde kurulması planlanan bölgeler kırsal ve kentsel dengeler göz önünde bulundurularak Şanghay'ın uluslararası bir şehir olmasına katkıda bulunacak. Plana göre kurulacak yeni bölgelerden bazıları temel sanayi bölgesi ve gelişim kentleri, bir kısmı ise gelişmekte olan sanayi bölgeleri ve modern hizmet sektöründe hizmet verecek. Yetkililer, yeni inşa edilecek bölgelerin Kunşan ve Sucou gibi sanayi bölgelerinin işbirliğiyle yapılacağını ve Şanghay'ı Yangzı Nehri deltasının kalkınmasının merkezi haline getireceğini söyledi. Yeni kurulacak bölgelere yapılacak okul, hastane, kültür merkezi gibi sosyal tesislerle büyük şehirlerde bulunan nüfus yoğunluğunun, buralara taşınması planlanıyor.