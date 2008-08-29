Şanghay ortaklarından Rusya'ya destek yok

Şanghay İş Örgütü (ŞÎO) zirvesinde Güney Osetya ve Abhazya' nın bağımsızlığının tanınmasını bekleyen Rusya'ya "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tanı, sorunu bu çerçevede çöz" mesajı çıktı.

Ağustos başında Kafkaslar'da patlak veren bir haftalık savaşta, karizmalik Gürcü lider Mihail Saakaşvili'nin ordusunu 24 saatle dize getiren Rusya, diplomatik cephede beklemediği bir yenilgi aldı. Batılı ülkelerin oluşturduğu ortak tavır ittifakına karşı denge unsuru olarak desteğine son derece ihtiyaç duyduğu Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) bile Rusya'ya arka çıkmadı.

ŞİÖ zirvesi ortak bildirisinde Rusya'nın beklediği Abhazya ile Güney Osetya bağımsızlığının tanınması yerine, bildiride Gürcistan toprak bütünlüğünün korunması gereği ifadesine yer verilmiş olması Rusya'nın elini zayıflatmış oldu.

Tacikistan başkenti Duşanbe'de Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan Devlet Başkanları katımıyla yapılan zirvenin sonunda yayınlanan ortak bildiride, Kafkaslarda patlak veren krizin büyük ölçüde Gürcistan Yönetimi'nin hatalı davranıları yüzünden çıktığı belirtirse de sorunun görüşmeler yoluyla ve Gürcistan toprak bütünlüğü korunacak biçimde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Batı ile masaya otur

Kafkaslar bölgesinde kalıcı barışın sağlanabilmesi için Rusya katkılarının şüphesiz büyük olduğu da vurgulandı, ancak hemen ardından sorunun çözüme kavuşa bilmesi için 6 maddelik Nicolas Sarkozy - Dimitriy Medvedev planına sadık kalınması gereği dile getirildi. Rusya Devlet Başkanı Medvedev’in, “ŞİÖ bize yine de büyük destek verdi” açıklamasıyla yorumladığı nihai bildiri, aslında Moskova’ya destekten ziyade, “Batıyla masaya otur” anlamı taşımış oldu.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB liderlerinin Rusya’ya yaptırımlar uygulamayı düşündüğünü ve Rusya’nın yakında Moldova, Ukrayna ve Kırım’a saldıracağı yolundaki açıklamaları “hastalıklı bir hayal gücünün ürünü” olarak nitelendirdi. Lavrov, “Bence bu tam bir zihin karışıklığının göstergesidir” dedi. Gürcistan Parlamentosu ise dün Rusya ile ilişkileri tamamen kesti.