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Dünya

Şanghay metrosunda kaza: 245 yaralı ŞANGHAY (A.A)

27 Eylül 2011 18:49

-Şanghay metrosunda kaza: 245 yaralı ŞANGHAY (A.A) - 27.09.2011 - Çin'in Şanghay metrosundaki iki trenin çarpışması sonucu 245 kişi yaralandı. Şanghay metrosunun 10. hattında meydana gelen kazanın 14:51'de olduğu belirtilirken, Şanghay Şıntong Metro Group şirketi kazaya 10. hattaki bir duraktaki sinyalizasyon hatasının yol açtığını kaydetti. Kazanın arkadan gelen bir trenin öndeki trene çarpması sonucu meydana geldiği ifade edildi. Kazada yaralananların şehir genelinde 10 hastanede tedavi altında alındığını aktaran yetkililer, yaralıların durumunun ağır olmadığını belirttiler. Kazanın ardından trenlerden 500 kişinin tahliye edildiği bildirilirken, kazanın ilk fotoları Çin'in twitter'ı olarak da adlandırılan "weibo.com" ve bazı sosyal paylaşım ağlarında yayımlandı. Şehrin en uzun metro hatlarından biri olan 10. hattın 9 durağı kazanın ardından kapatıldı. Yetkililerin kazayla ilgili ayrıntılı soruşturma başlattığı bildirildi.

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