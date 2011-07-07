-ŞANGHAY METROSUNDA BOMBA PANİĞİ ŞANGHAY (A.A) - 06.07.2011 - Çin'in Şanghay kenti metrosunda bomba paniği nedeniyle izdiham ve panik yaşandı. Şanghay Günlüğü gazetesinin haberine göre, paniğin ikinci metro hattı üzerindeki Nancing Yolu Batı istasyonunda olduğu kaydedildi. Olaya tanık olan gazetenin muhabirlerinden birinin Cing An Tapınağı durağında, 50 kişiden fazla yolcunun bir adamın, 'vagonda bomba var' diye bağırmasının ardından panik içerisinde sekizinci vagonun arkasından önüne doğru koştuğunu söylediği belirtildi. Muhabir, "Koşun! Trene bomba yerleştirildi ve patlamak üzere" gibi ağlaşmaların olduğunu ve insanların öne doğru birbirini itmeye başladığını aktardı. Haberde, 30 yaşlarında birinin hadiseyi tetiklediği belirtilirken, paniğe neden olan kişinin erkek bir yolcunun şüpheli bir çantayı vagonun arkasına koyduğuna şahit olduğunu söylediği belirtildi. Metroda alarm verilmesinin ardından tren istasyona varırken, adamın "Bombacı geliyor" diye bağırmaya devam ettiği kaydedildi. Polisin tüm istasyonu kordon altına aldığı bildirilirken, trende hemen arama yapıldığı, ancak birşey bulunmadığı belirtildi. Polis, soruşturmanın ardından "şüpheli çantalı bir yolcunun bulunmadığını" açıklarken, alarma neden olan kişinin araştırıldığı ifade edildi. Haberde, olayın metro istasyonlarındaki acil bir tahliye durumunda tahliye önlemlerinin eksikliğini ortaya koyduğunun altı çizilirken, potansiyel kaza gibi durumlarda insanların kaosa rağmen sağa sola koşuşturduğuna dikkat çekildi. Haberde, trenin istasyonda durduktan sonra kontrol edilmeden, içeride bomba olup olmadığı araştırılmadan, yoluna devam ettiği belirtilirken, Şanghay metrosunda böyle bir hadisenin olması durumunda ölümcül sonuçlara neden olabileceği vurgulandı. Paniğe neden olan kişinin tren durunca olay yerinden ayrıldığı ancak güvenik kameralarından kimliğinin tespit edildiği kaydedildi.