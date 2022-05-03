Şanghay’da öldüğü sanılan kişi ceset torbasından canlı çıktı

Gazete Duvar'ın haberine göre, Çin’in Şanghay şehrinde yaşayan bir huzurevi sakini öldüğü için ceset torbasına konuldu. Kişinin hayatta olduğu ceset torbasını taşıyan cenaze görevlileri tarafından fark edildi. Olaya ilişkin altı kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

1 Mayıs'ta meydana gelen olayın görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, koruyucu giysi giyen işçilerin morgdaki minibüsten bir ceset torbası çektiği görülüyor. Torbanın içindeki kişinin hayatta olduğunu anlamadan önce ceset torbasına bakılıyor ve ardından "Yaşıyor! Şunu gördün mü? Yaşıyor!" ve “Onu bir daha örtme!” sesleri duyuluyor.

Olay Putuo bölge hükümeti tarafından da doğrulandı. Şanghay Denetleme Komisyonu ve Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu, bakım evi müdürü ve bir doktor da dahil olmak üzere beş yetkilinin görevden alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başka bir yerel parti yetkilisi ise kınandı.

Olayı fark eden görevlilere para ödülü verildi

Shanghai Xinchangzheng Huzurevi olayla ilgili özür diledi. Cenaze evinin ise çalışanlarının her birini kişinin hala hayatta olduğunu fark ettikleri için 5 bin yuan (11 bin 200 TL) ile ödüllendirdiği bildirildi. Devlet medyası, yaşlı hastanın hastaneye kaldırıldığını ve tedavi gördüğünü aktardı.