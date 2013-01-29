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Dünya

Şanghay Beşlisi çıkışına ABD'den cevap

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Açıkçası, Türkiye'nin aynı zamanda bir NATO üyesi olduğu göz önüne alındığında, bu ilginç olur. Ne olacağını göreceğiz

29 Ocak 2013 10:02

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Şanghay Beşlisi çıkışını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, "Türkiye'nin NATO üyesi olduğu göz önüne alındığında, bu ilginç olur. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın brifinginde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki bir televizyon mülakatında, "Geçenlerde Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e 'bizi Şanghay Beşlisi içine alın' dedim. Biz de AB'ye 'Allah'a ısmarladık' diyelim, ayrılalım oradan" şeklindeki sözleri soruldu.

Başbakan Erdoğan'ın bu sözlerini görmediğini ifade eden Nuland, "Açıkçası, Türkiye'nin aynı zamanda bir NATO üyesi olduğu göz önüne alındığında, bu ilginç olur. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

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