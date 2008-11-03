Şangay yolcusu kalmasın!



Teniste tek erkeklerde sezonun kapanış turnuvası olarak gösterilen, Şangay Tenis Masters Cup'a katılacak dünyanın en iyi 8 tenisçisi de belli oldu.



Fransa'da Paris Masters'ı kazanan Jo-Wilfired Tsonga, dünya sıralamasında yedinciliğe yükselerek, Şangay'da mücadele etmeye hak kazandı. Juan Martin del Potro ise sıralamada sekizinciliğe yükselerek, Şangay biletini kaptı.



Şangay'a katılmaya hak kazanan diğer raketler ise Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, Nikolay Davydenko ve Andy Roddick oldu.



Şangay'da 9-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en iyi sekiz tenisçisinin mücadele edeceği turnuva nefesleri kesecek.



