Şangay'ın ardından Pekin'de Covid vakaları artıyor; şehir sakinlerine toplu test uygulaması başladı

Çin’de Şangay’ın ardından başkent Pekin’de Covid-19 vakaları artmaya başlıyor. Şehirde Şangay benzeri bir tam kapanma ilan edilmesi endişe oluştururken yetkililer, toplu test uygulamasıyla milyonlarca Pekin sakinine Covid testi yapılması kararı aldı.

BBC’de yer alan habere göre, Pekin’de vaka artışı haberleri nedeniyle şehir sakinleri haftalarca tam kapanma uygulanan Şangay benzeri bir uygulama endişesiyle marketlere akın etti.

Şehrin en büyük bölgesi Chaoyang’da hafta sonu 26 Covid vakası tespit edilmesiyle, 3.5 milyon kişiye Covid testi uygulanması kararı alındı.

Şangay’daki Covid dalgası mart başında başlamış, bugüne kadar 400 bin vaka tespit edilirken 51 kişi yaşamını yitirmişti. Şangay’da yetkililer sert önlemler almış, tam kapanma nedeniyle gıda sıkıntısı yaşanmaya başlamıştı. Alınan önlemlerden biri de testi Covid çıkanların evlerinden çıkmamaları için kapılarına elektrikli bir alarm yerleştirilmesi olmuştu.