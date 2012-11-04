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Dünya

Sandy Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Ülkede ölü sayısı 106'ya çıkarken, hala 2.5 milyon kişiye de elektrik verilemediği bildirildi

04 Kasım 2012 13:41

ABD'de meydana gelen Sandy Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısının artmaya devam etttiği bildirildi. Yetkililer tarafından açıklanan son sayı,106 olarak belirlenirken, söz konusu bu sayının artabileceği uyarısında bulundukları açıklandı. Ayrıca afet bölegesinde de hala elektrik, su ve yakıt sıkıntısının da devam ettiği bildirildi.

Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olarak bilinen  New York Maratonu'nun da bu felaket nedeniyle iptal edildiği açıklanmıştı.

ABD'de Sandy Kasırgası'nın yol açtığı felaketin giderilmeye çalışıldığı duyuruldu. Ülkede şuanda yaklaşık 2.5 milyon kişiye elektirik verilemediği ve bazı bölgelere elektrik sağlanmasının 11 Kasım'ı bulacağı açıklandı.

Bölgede elektrik şebekesinin devreye sokulmasındaki aksaklıkların yanında yakıt sıkıntısı sorunun da yaşandığı bildirildi.

New York ve New Jersey'deki benzin istasyonlarının yarıdan fazlası kapalı olduğu ve önündeki kuyruklarınsa zaman zaman iki kilometreye ulaştığı belirtildi. Sıra kavgalarının yaşandığı bazı istasyonlarda ise fahiş fiyatlarla satış yapıldığı bildirildi.


Su sıkıntısına çare aranıyor


Fırtanın en fazla zarara neden olduğu bölgelerde su sıkıntısı da çekildiği ve yetkililerin bu soruna çare arıdığı belirtildi.

New York'ta sokaklarda ise içme suyunun dağıtılmaya başlandığı bildirilirken, elektrik yokluğu sebebiyle yiyeceklerini taze tutabilmeleri için halka buz da verildiği ifade edildi.

Sandy'e hazırlık ve ilk müdahalede başarılı olduğu için övgü alan Obama'nın kendisine artan şikayetler karşısında seçimlere sayılı günler kala zor duruma düşebileceğine dikkat çekildi.

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