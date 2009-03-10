Şandır: TRT 6 milletleştirme çalışmasıdır

MHP TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, "TRT 6 kanalıyla, birbirleriyle anlaşamayan insan topluluklarını bir dil etrafında milletleştirmeye çalışıyorlar" dedi



Mehmet Şandır, Antalya'nın Alanya ilçesinde, partisinin Alanya Belediyesi başkan adayı Osman Doğan'ın seçim bürosunun açılışına katıldı. Törende, MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ile MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Barış Sanal ve partililer de hazır bulundu.



'Başbakan bölücülük yapıyor'



TRT 6'nın yayına başlamasıyla dil üzerinden bir ulus yaratılmak istendiğini savunan Şandır, "TRT Şeş dedikleri, TRT 6 ile maalesef birbirleriyle anlaşamayan insan topluluklarını bir dil etrafında milletleştirmeye çalışıyorlar. Sizin verdiğiniz vergilerinizle sizi arkadan hançerliyorlar. Bu, özgürlük, demokrasi ve hukuk değil bu resmen bölücülüktür ve sayın Başbakan resmen bölücülük yapmaktadır. Sayın Başbakan, mevcut kanunlarımıza göre suç

işlemektedir" diye konuştu.



Daha sonra Gazipaşa ilçesine geçerek partisinin belediye başkan adayı Ali Tarık Tepe'nin seçim bürosu açılışını yapan Şandır, yerel seçimlerin önemine değinerek, partisinin adaylarına destek istedi.

