-SANDIKTAN UÇAĞA İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Pazar günü yapılacak olan milletvekili genel seçimleri dolayısıyla hava taşımacılığında yoğunluk yaşanması bekleniyor. Artan yolcu talebi nedeniyle hava yolu şirketleri birçok hatta ek seferler koyarken, seçim sonrası bazı tatil yörelerine uçuşlarda da doluluk oranları arttı. Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) ve Atlasjet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, seçimlerin hava yolu şirketleri için hareketlilik yarattığını, özellikle seçimlerin yaz başına denk gelmesinin özel hava yolu şirketlerinin birçok hatta ek sefer koymasını zorunlu kıldığını söyledi. Seçimlerde oyunu kullandıktan hemen sonra tatile çıkacak olan geniş bir kitle bulunduğunu, özellikle Antalya, Bodrum, İzmir ve Dalaman gibi tatil yörelerine uçuşlarda yüksek doluluk oranı olduğunu belirten Ersoy, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gidiş ve geliş katında oy verme işlemlerinin 10 Mayıs'tan itibaren devam ettiğini, yurt dışından oy kullanmak için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin de dış hat uçuşlarına hareketlilik kattığını, özellikle Almanya, Belçika, Fransa ve Avusturya'dan uçuşlarda artış olduğunu kaydetti. Ersoy, ''12 Haziran Pazar gününden 3 gün öncesi özellikle İstanbul ve Türkiye varışlı seferler ile, seçimden sonraki 4 günlük periyotta da İstanbul ve Türkiye çıkışlı seferlerde önceki yılın aynı dönemine oranla hareketlilik gözlenmektedir. 9–12 Haziran arası toplam yolcu sayısı 2010 yılında 22 bin 66 iken, bu yıl yüzde 69 artış ile 34 bin 99'a ulaşması beklenmektedir. Seçim sonrası 13-16 Haziran arası ise 2010 yılında 19 bin 993 olan toplam yolcu sayısının bu yıl yüzde 60 artış ile 31 bin 988 civarında olması beklenmektedir'' diye konuştu. -''HALKIN YOLU''- Murat Ersoy, hava yolu taşımacılığı sektöründeki gelişmelere değinirken de, 2003 yılından bu yana uygulanan bölgesel havacılık politikasıyla birlikte sivil havacılığın köklü bir değişim içerisinde olduğunu belirterek, çevre ülkelerle yapılan işbirlikleri ve ekonomik gelişimi desteklemesi bakımından havacılık sektörünün çok önemli bir konuma geldiğini, uygulanan olumlu politikaların hava yollarını ''halkın yolu'' yaptığını söyledi. 2010 sonunda iç hatlarda 50,5 milyon yolcuya ulaşarak yüzde 400'lük büyüme ile Türkiye'nin, ''iç hatlarda taşınan yolcu sayısını en fazla artıran ülke'' konuma yükseldiğini ve iç hatlarda gelecek 20 yıl içinde en hızlı büyüyecek pazar olarak gösterildiğini ifade eden Ersoy, mevcut durumun önümüzdeki günlerde de olumlu seyrini devam ettireceğini belirtti. Ersoy, ''Sadece tarifeli seferlerimizde taşıdığımız yolcu sayısı 2009'dan 2010'a yüzde 40 artış ile 2 milyona yaklaştı. İçinde bulunduğumuz 2011 yılının sonunda ise bu rakamın 2,5 milyonu aşacağı düşünülmektedir. Özellikle güneye, tatil yörelerine uçan uçaklarda doluluk seviyelerinde gözle görülür bir artış söz konusu'' dedi.