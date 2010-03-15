Sandıktan Sarkozy'ye mesaj var

T24 - Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Sarkozy için 'güven oylaması' olarak yorumlanan yerel seçimlerin ilk turunda zafer, resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetteki Sosyalist Parti’nin oldu.





Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda, resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetteki Sosyalist Parti, oyların yaklaşık 30'unu kazanırken, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin merkez sağ partisi hezimete uğradı.



İktidardaki Halk Hareketi Birliğinin (UMP) yüzde 27 oy aldığı tahmin edilen seçimlerde, yine resmi olmayan rakamlara göre Yeşiller yüzde 13 oranında oy aldı.



İlk turda Jean-Marie Le Pen'in liderliğini yaptığı aşırı sağın, yaklaşık yüzde 10 oranında oy aldığı tahmin ediliyor.



Seçimlerde sandığa gitmeyenlerin oranınınsa yüzde 52 civarında olduğu belirtiliyor.





"İktdar cezalandırıldı"



Siyasi gözlemciler, ''seçmenlerin, giderek artan işsizlik oranı ve bütçe açığını kapatmak için kamu harcamalarını düşüren iktidar partisini, bölgesel seçimlerde cezalandırdığını'' düşünüyor.



Resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetteki sol partilerin, oyların yüzde 53'ünü, iktidar partisi ile diğer sağ partilerin oyların yüzde 40'ını aldığı tahmin ediliyor.



Seçimlerin ikinci turu gelecek pazar günü yapılacak.



Seçimlerin sonucunda, 22'si Fransa'da, 4'ü deniz aşırı sömürgelerde toplam 26 bölgenin meclis üyeleri belli olacak.





Sarkozy için güven oylaması



Siyasi gözlemciler, bölgesel seçimlerin, 2012 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin politikalarına yönelik "güven oylamasına" dönüşeceği görüşünde birleşiyor.







