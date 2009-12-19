'Sandıktan koalisyon çıkar'

T24 - Foreign Policy, Türkiye’de bundan sonra olabilecekleri öngören bir makale yayınladı.



Medeniyetler çatışması teorisinin mimarı olan Profesör Samuel Huntington tarafından 1970 yılında kurulan ve ABD’nin en saygın siyaset dergilerinden biri olan Foreign Policy, Türkiye’de AKP iktidarının son dönemde yaşadığı gerilimi ve bundan sonra olabilecekleri öngören bir makale yayınladı. İki ayda bir çıkan dergide Ian Bremmer imzaıyla yer alan makalede şu ifadeler kullanıldı:



2009 yaklaşırken Türkiye’de iyi haber olmaya aday olan gelişmelerin zaman geçtikçe kötüye gittiğine tanık oluyoruz. AKP’nin popülerliği yüzde 32’nin altına kadar indi. AKP, tüm çevrelerin tehdidi altında... Laikler, askerler, medyanın çoğunluğu ve ülkenin en önemli iş adamlarının bir kısmı partiyi eleştiriyor. Eğer DTP’nin kapatılması sokaklarda şiddete yol açarsa bu kez de hükümet milliyetçiler tarafından teröre karşı yumuşak durmakla suçlanacak. AKP aynı zamanda muhafazakar dindar çevrelerden gelen tehditle de karşı karşıya...





Saadet’e yöneliyorlar



Partinin politikalarından mutlu olmayan ve AKP’nin üst düzey isimlerinin karıştığı yolsuzluk skandallarına kızan dindar çevreler giderek Saadet Partisi’ne yaklaşıyor. AKP halen Türk politikasında dominat güç olarak pozisyonunu koruyor. Ancak son dönemdeki politikaları ülkede siyasi yelpazenin dört bir yanındaki insanları kendisinden uzaklaştırdı. Bundan sonraki seçimlerin AKP ile onu eleştiren laik çevreler arasında her tür gerilimi provoke edeceğine eminiz. Türkiye’nin geleceği için hayati öneme sahip yabancı yatırımın gelmesini ve ekonomik yükselişi sağlayan tek parti iktidarının bu seçimle biterek AKP’nin bir koalisyon hükümete mecbur kalma ihtimali giderek artıyor.

