Sandıklılı şeker pancarı üreticisi kota artışı bekliyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde şeker pancarı sökümü devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 158 bin ton rekolte bekleniyor. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, ilçedeki pancar ekim kotasının artırılması gerektiğini belirterek, \"Üretici arz talep nedeniyle patates ekimini bırakarak pancar ekmek istiyor\" dedi.

Sandıklı merkez ve köylerinde iki ay önce başlayan şeker pancarı sökümü devam ediyor. Üreticiler hasadını yaptıkları pancarları ilçe merkezi, Emirhisar, Türkakın ve Ekinova kantarlarına teslim ederken, isteyen üretici Afyonkarahisar Şeker Fabrikası\'na da teslim yapabiliyor. İlçedeki kantarlara teslim edilen pancarlar daha sonra Afyonkarahisar Şeker Fabrikası\'na götürülüyor.

KOTA ARTIRILMALI

Sandıklı\'da bu yıl bine yakın üretici 25 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi yaptı. Bölgede geçen yıl 138 bin ton ürün elde edilirken, bu yıl ise, 158 bin ton civarında rekolte beklendiği kaydedildi. Şeker pancarı sökümünün kasım ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Akaryakıtın pahalılığından yakınan üreticiler ise daha fazla şeker pancarı ekmek istediklerini ve şeker pancarı kotasının artırılmasını istiyor.

\"ÇİFTÇİ PANCAR EKMEK İSTİYOR\"

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, \"İlçemizde pancar sökümünde sona yaklaşıldı. Şeker pancarı üreticileri kantarlara ya da kamyonlar ile Şeker Pancarı Fabrikası\'na gönderiyor. Bizim bölgemiz ağırlıkla patates ekilen bir bölgeydi. Şimdi üretici arz talep nedeniyle patates ekimini bırakarak pancar ekmek istiyor. Yani patatesten kaçan çiftçi pancara yönelmek istiyor\" dedi.

\"KOTA SIKINTISI YARATILIYOR\"

İlçede kuru tarımdan sulu tarıma geçişler olduğunu söyleyen Başkan Yıldız, şöyle konuştu;

\"Son yıllarda ilçemizde baraj ve gölet sayısı da 20\'ye çıktı. Yani devletimiz baraj ve göletler yaparak sulu tarımı destekledi ve teşvik etti. Şeker pancarı da sulu tarım bitkisidir. Pancar ekmek istiyoruz. Ama kota sıkıntısı yaratılıyor. İnsanlar şunu söylüyor; \'Devlet sulu tarıma bu kadar önem verdi. Göletleri yaptı. Biz de şeker pancarı ekeceğiz. Ama bize kota verilmiyor\' deniyor. Ülke genelinde bazı tatlandırıcıların üretim kotaları artırılmadı. O yönden umutluyuz. Benim ilçemin üreticisinin 200 bin ton pancar kotasına ihtiyacı var. Tabi takdir Şeker Kurumu\'nun. Ancak çiftçinin de bu talebinin dikkate alınması gerekir.\"

\"KOTA DA VERİLMESİ GEREK\"

İlçede 150 bin ton civarında şeker pancarı kotası olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, şöyle dedi:

\"Şeker Kurumu, 4 yıl önce ne kadar pancar ekildiyse bize o kadar kota veriyor. Ama gölet ve barajları yaptığın zaman sulu tarımın önünün açılması demek, bunları yaptığın zaman kota da verilmesi gerek. Sandıklı pancar ekimi konusunda sadece Sandıklı olarak düşünülmemeli. Kızılören, Hocalar ile Sinanpaşa ilçelerinin bir bölümü de bu kota içerisinde. Yani 4 ilçe bu kotaya giriyor.\"

\"ÇİFTÇİNİN DURUMU SIKINTI\"

Üfleciler Köyü\'nde şeker pancarı üreticisi 32 yaşındaki Kenan Çırak, \"Çiftçi zor durumda. 30 kilo pancar satacaksın 1 litre mazot alacaksın. Yine kantara pancarı boşaltmaya gelirken iki römork takamıyoruz. Traktöre iki römork takarsak 3 bin liranın üzerinde ceza yazıyorlar. Çiftçinin durumu sıkıntı. Pancar parası da fazla kar bırakmıyor\" dedi.

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