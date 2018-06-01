Sandıkların taşınmasına şerh koyan üyeler: Somut sebep yok

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Diyarbakır’ın 7 ilçesinde 66 sandığın taşınması yönünde aldığı karara şerh koyan 3 üye, adı geçen mahallerde 1 Kasım genel seçimlerinde ve 16 Nisan referandumunda sandık kurulduğunu hatırlatarak, “Bu mahallelere yönelik herhangi somut bir seçim güvenliği sebebi belirtilmedi” dedi. HDP Yöneticisi Edip Binbir ise taşınan sandıklarda yüzde 80 oy aldıklarına dikkati çekti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Diyarbakır Valiliği ve İl Seçim Kurulu Başkanlığının “seçim güvenliği” iddiasıyla sandık bölgelerinin birleştirilmesi yönündeki başvurusu üzerine, 7 ilçede 66 sandığın birleştirilmesi ve taşınması yönünde karar çıktı. YSK’nin 590 sayılı kararı, aralarında YSK Başkanı Sadi Güven’in de bulunduğu 7 üyenin oluru ile kabul edilirken, 3 üye ise karşı oy kullandı.

YSK üyelerinin şerh sebebi

Karşı oy kullanan 3 üye, şerhin gerekçesini şöyle ortaya koydu:

“Sandıkların taşınması ya da sandık bölgelerinin birleştirilmesine ilişkin talepler incelendiğinde, 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017 halk oylamasında adı geçen mahallelerde sandık kurulmuş ve seçimler gerçekleştirilmiştir. Bu kez bu mahallelere yönelik herhangi somut bir seçim güvenliği sebebi belirtilmeden idare tarafından soyut gerekçeler ileri sürülerek sandıkların taşınmasına ya da birleştirilmesine karar vermek bu mahallere ilişkin seçmen sayısı ve taşınmasına karar verilen yere olan uzaklığı nazara alındığında hakkın kullanımının özünü ortadan kaldırabilecek şekilde olduğu dikkate alınmalıdır. Bu nedenlerle 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017 halk oylamasında sandık kurulan mahallelerde bu kez sandık kurulmamasını haklı kılabilecek özel sebepler ortaya konulmaması karşısında sandıkların taşınması ve birleştirilmesine ilişkin sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyoruz.”

"Taşınan sandıklar HDP'nin yüzde 80 oy aldığı sandıklar"

HDP Diyarbakır İl Örgütü Bilgi İşlem Sorumlusu Edip Binbir de YSK kararını ve sandıkların birleştirilmesini değerlendirdi. YSK’nin 590 sayılı kararı ardından 642 sayılı benzer bir karar daha alındığını ancak henüz partilerine tebliğ edilmediğini söyleyen Binbir, “Kimi yerlerde YSK karar verirken, kimi yerlerde ise inisiyatifi ilçe seçim kurullarına bırakması dikkat çekiyor. Burada 16 kilometre uzaklıktaki noktalara taşınan sandıkların olduğunu görüyoruz. Kısaca böylesi bir kararın hukuksuzluk olduğu aşikar” ifadesini kullandı.

Daha önce 270 bin seçmenin taşınması yönünde açıklamaların olduğunu hatırlatan Binbir, “Seçmenlerin taşınması yönünde bir karar daha bekleniyor. Yurttaşların sandığa gitmemesi için alınan kararlardır. Taşımaların yapıldığı sandıklar, HDP’nin yüzde 80’in üzerinde oy aldığı sandıklardır. Bu uygulamalar AKP’nin bölgede bittiğinin itirafıdır” diye konuştu.

"Seçmeni sandıklara ulaştıracağız"

HDP’nin sandıkları taşınan seçmenlerin oy kullanabilmesi için çalışma yürüttüğünü belirterek, “OHAL koşullarında olmamıza rağmen, sandıklar taşınıyor. Ancak bizler sandıklara sahip çıkacağız, seçmenlerimizi sandıklara ulaştıracağız” diye belirtti.

HDP’den halka 'sandık görevlisi olun' çağrısı

YSK kararı doğrultusunda 56 köyde sandıkların taşınacağı Dersim’de HDP, sandıkları korumak için her sandığa bir asil bir yedek müşahit görevlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. HDP, sandık görevlisi olmaları için halka çağrı yaptı.

Baskın seçime sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulunun Halkların Demokratik Partisinin (HDP) rekor oranda oy aldığı yerleşim yerlerindeki sandıkları taşıma kararına tepkiler sürüyor. Sandık taşıma kararından etkilenen bölgelerden Dersim’de YSK kararı ile 56 sandık taşınacak. Taşınacak sandıkların 48’i Pülümür ilçesinde, diğerleri ise Mazgirt, Hozat ve Çemişgezek ilçelerinde yer alıyor. HDP tarafından her sandığa bir asil, bir yedek görevli konumlandırılacak.

Sandıkların taşınmasına ve seçim güvenliğine ilişkin konuşan HDP Dersim Milletvekili Adayı Meral Hanbayat Yeşil ise sandıkların taşınmasının seçmenin kolaylıkla oy kullanma hakkını ortadan kaldıran bir ihlal olduğunun altını çizdi. Yeşil, “Sandıkların taşındığı bölgelerin çoğu HDP seçmeninin oy kullandığı yerlerdir. Bununla neyin amaçlandığı bariz bir şekilde ortadadır. Sandıklar taşınsa dahi tek bir seçmenimizin oyu heba edilmeyecektir. Bu durumda hem sandık görevlilerine hem de halka büyük bir sorumluluk düşmektedir. Özellikle sandıkların taşındığı bölgelere ihtiyaç olacaktır. HDP olarak seçmenin oy kullanması için her türlü kolaylığı sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

"Kırsal bölgelerde eksiklik var"

Hanbayat, özellikle kırsal alanlarda hâlâ sandık görevlileri ve yedekleri konusunda eksikliklerin olduğunu aktararak, “Bu konuda halkımıza büyük bir sorumluluk düşüyor. Halkımız daha adil ve eşit bir seçimin yapılması için sandık görevlisi olmak için başvuru yapmalı. Sandık görevlisi olmak için son gün 3 Haziran. Halkımızın kullandıkları oylarına sahip çıkmalarını istiyorum” çağrısı yaptı.