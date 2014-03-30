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Dünya
Deutsche Welle

Sandıklar kapandı, gözler sonuçlarda

Türkiye'de yapılan yerel seçimlerde sandıklar kapandı, şimdi seçim yasaklarının bitmesi ve ilk sonuçların açıklanması bekleniyor.

30 Mart 2014 21:27


Yerel seçimlerin yapıldığı Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Seçim yasaklarının bitmesinin ardından resmi olmayan ilk sonuçların açıklanması bekleniyor.

Türkiye’de beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 26 milyon 704 bin 757'si kadın, 25 milyon 991 bin 75'i erkek toplam 52 milyon 695 bin 831seçmen sandık başına çağrılmıştı.

26 siyasi partinin yarıştığı seçime katılım oranının yüksek olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı'ndan seçim mesajı

Çankaya İlkokulu’nda oyunu kullanırken bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, neticelerin milletin iradesi olduğunu vurgulayarak "Nasıl tecelli ederse onu yarın göreceğiz. Bunu herkes büyük bir olgunlukla ve büyük bir saygıyla karşılayacaktır. Ondan sonra artık hepimizin hemen Türkiye’nin kendi gündemine artık dönmesi gerekir. Hepimiz şunu biliyoruz ki, biraz sert bir seçim kampanyası oldu artık bunları geride bırakmak gerektiğine inanıyorum” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kullandı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, “Gerçekten şu ana kadar meydanlarda arzu edilmeyen açıklamalar, konuşmalar olmasına rağmen, milletimiz bugün tüm gerçekleri her şeyin üstünde söyleyecek, konuşacak. Meydanlarda konuşulanların ötesinde bugün milletin söylediği belirleyici olacak. Bana göre millet ne derse odur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'daki Arjantin İlkokulunda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu da oyunu kullanırken şunları söyledi: "Mutluyum, oyumu kullandım demokrasinin gereği... Demokrasimiz güçlenmek zorunda, temizlenmek zorunda, güzel bir demokrasi inşa edeceğiz. Ben halkıma güveniyorum. Onların irfanına güveniyorum, umarım güzel bir sonuç çıkar ortaya."

DW/AA/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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