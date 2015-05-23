Galatasaray'ın 36. başkanı Dursun Özbek oldu

Galatasaray’ın 99. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçimli genel kurulunda oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların tamamı açıldı. Turgay Kıran, Dursun Özbek ve Ahmet Özdoğan başkanlık yarışı verdi. On birinci sandık da açıldı. Dursun Özbek açık ara farkla başkan seçildi, sayımların bitmesi ve kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.

On birinci sandıktan çıkan oylarla birlikte toplam seçim sonuçları şöyle:

Dursun Özbek: 1933

Ahmet Özdoğan: 318

Turgay Kıran: 360

On birinci sandık açıldı

Dursun Özbek: 197

Ahmet Özdoğan: 30

Turgay Kıran: 27

Onuncu sandık açıldı

Dursun Özbek: 169

Ahmet Özdoğan: 34

Turgay Kıran: 19

Dokuzuncu sandık açıldı

Dursun Özbek: 142

Ahmet Özdoğan: 25

Turgay Kıran: 25

Sekizinci sandık açıldı

Dursun Özbek: 142

Ahmet Özdoğan: 25

Turgay Kıran: 25

Yedinci sandık açıldı

Dursun Özbek: 172

Ahmet Özdoğan:34

Turgay Kıran: 41

Altıncı sandık açıldı

Dursun Özbek: 172

Ahmet Özdoğan: 30

Turgay Kıran: 35

Beşinci sandık açıldı

Dursun Özbek: 223

Ahmet Özdoğan: 32

Turgay Kıran: 31

Dördüncü sanık açıldı

Dursun Özbek: 191

Ahmet Özdoğan: 30

Turgay Kıran: 44

Üçüncü sandık açıldı:

Dursun Özbek: 188

Ahmet Özdoğan: 31

Turgay Kıran: 31

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda oy sayma işlemi sürerken, ikinci sandık sonuçlarının ardından Dursun Özbek, rakipleriyle farkı açmaya başladı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, açılan ikinci sandıktan Dursun Özbek'e 163, Turgay Kıran'a 41 ve Ahmet Özdoğan'a 29 oy çıkarken, 2 oy ise beyaz liste olarak atıldı.

Kullanılan toplam 240 oyun, 5'inin geçersiz sayıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün 99. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde start alırken, ilk olarak kongre divan başkanlığına Metin Ünlü seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi. Bazı sandıklarda adayların görevli olarak bildirdiği hiçbir ismin salonda bulunmaması, bu işlemin uzamasına neden oldu. Genel kurul divan heyeti, eksik görevliler yerine salondan aday isteyip, 3 görevlisi hazır bulunan sandıklardan kaydırma yaparak eksikleri telafi etti.

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında başkan adayları üyelere son kez hitap etti.

Başkan adayları son kez konuştu

Sarı-kırmızılı kulübün, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulunda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, Ahmet Özdoğan ve Turgay Kıran, son kez üyelerin karşısına geçti.

Başkan adayları hedef ve projelerine kısaca değinirken, Dursun Özbek, seçilecek kişinin çok önemli bir miras alacağını belirterek, "Eğer bu görevi biz alırsak, ben bu mirası bir emanet olarak kabul edeceğim. Aldığımdan daha yukarıda ve güzel olarak teslim edeceğime de söz veriyorum" dedi.

Ahmet Özdoğan, üç adayın da Galatasaray'a yakışır bir seçim kampanyası yürüttüğünü belirterek, "Biz hep birlikte bir öykü yazabiliriz. Onun için aday olduk" ifadelerini kullandı.

Turgay Kıran ise genel kurulda oy verecek bütün üyelere teşekkür ederek, "Kazanan her zaman Galatasaray olsun" diye konuştu.

Adaylar oylarını kullandı

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemine geçilmesinin ardından, mevcut başkan Duygun Yarsuvat ile başkan adayları Dursun Özbek, Turgay Kıran ve Ahmet Özdoğan oylarını kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, 1 numara sandıkta oyunu kullanan Duygun Yarsuvat'ın oldukça neşeli olduğu gözlendi. Oy pusulasını hazırladığı sırada basın mensuplarına esprili olarak, "Beni çekmeyin. Kime oy verdiğim belli olmasın" ifadelerini kullanan Yarsuvat, oyunu attıktan sonra da "Şen ola Galatasaray diyorum. En son söyleyeceğim şey bu" diye konuştu.

Başkanlık koltuğunu devredecek olan Yarsuvat'a üyelerin ilgisi de yüksek oldu. Sarı-kırmızılı başkan, kendisiyle fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı.

Adaylar 3 numaralı sandıkta oy attı

Galatasaray Kulübü'nün 36. başkanı olabilmek için seçim yarışına giren Dursun Özbek, Turgay Kıran ve Ahmet Özdoğan, 3 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Sandık başına gelen ilk isim olan Dursun Özbek, kendi yönetiminin kullandığı kırmızı renkteki oy pusulasını basın mensuplarına gösterirken, "Çok güzel bir gün, Galatasaray yakışır, demokratik bir seçim. Kim seçilirse seçilsin eminim ki Galatasaray'a en iyi şekilde hizmet verecektir" diye konuştu.

Başkan adaylarından Ahmet Özdoğan, oyunu kullandıktan sonra medya mensuplarına kısa bir açıklamada bulunarak, "Galatasaray için hayırlısı olsun. Hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz" dedi.

Seçimin sarı-kırmızılı kulüp için hayırlı olması temennisinde bulunan bir diğer başkan adayı Turgay Kıran ise "Yine Galatasaray değil, yeni bir Galatasaray diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ünal Aysal da oyunu kullandı

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında, eski başkan Ünal Aysal oyunu kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, 9 numaralı sandıkta oyunu kullanan Aysal, basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Ünal Aysal, seçimin sarı-kırmızılı kulübe hayırlı olmasını dileyerek, "Arkadaşlar, bu bir bayrak yarışı. 36. başkanımızı seçiyoruz. Camiamıza hayırlı olacak inşallah. Camiamızın sağduyusu ve kongremizin bu konudaki bilinci bize her zaman doğru seçimler yaptırmıştır. İnşallah bugün de öyle bir netice alacağız. Şimdiden seçilecek başkanımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Oy kullanma işlemi bitti

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy kullanma işlemi sona erdi.

Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00'den itibaren oy kullanmaya geçilirken, 15 sandıkta gerçekleştirilen oy verme, saat 15.00 itibarıyla tamamlandı. 7 bin 856 üyenin oy verme hakkı bulunuyordu.

Salonlarda bekleyen son kişilerin de oylarını atmasının ardından, sandıklar Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Oy sayımı, sandık numaralarına göre sırayla gerçekleştiriliyor.