Sandık numaraları neden değişti?

Türkiye’de seçmen, ilk kez kendi oylarıyla Cumhurbaşkanı seçmek için 10 Ağustos Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri, yaklaşık 3,5 ay önce yerel seçimler için sandığa gidilmesine rağmen seçmen listeleri ve sandıklar baştan düzenlendiğinden seçmenlere, “Oy vereceğiniz yer ve sandığınız değişmiş olabilir” uyarısında bulundu. Bazı illerde seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımında aksama olduğu iddia edilirken seçmenlerin, muhtarlardan ve internet üzerinden oy verecekleri sandıkları öğrenebilecekleri bildirildi.

Oya Armutçu’nun Hürriyet’teki haberine göre, seçim takvimine göre 22 Temmuz’da başlayan seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımı için verilen süre 4 Ağustos Pazartesi günü tamamlandı. Ancak İstanbul başta birçok yerde seçmen bilgi kâğıtlarının seçmene ulaştırılamadığı belirtiliyor. Eğer sizin de seçmen bilgi kâğıdınız gelmediyse www.ysk.gov.tr adresine girerek, “Nerede oy kullanacağım” bölümüne bakmanız gerekiyor. Bu bölüme girerek, “Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, nüfusta kayıtlı olduğunuz sıra numarası”, doğrulama sayı ve işaretlerini girerek, nerede ve kaç numaralı sandıkta oy kullanacağınızı görebilirsiniz.

Seçmen bilgi kâğıdınız olmasa da 10 Ağustos’ta, o sandığa giderek, sandık sıra numaranızı sandık kurulu başkanına söyleyerek, oy kullanabilirsiniz.

Yeni seçmen ve taşınmalardan

YSK’nın 10 Haziran tarihli 2928 sayılı kararına göre, Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılmak üzere askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri, YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) alınan, Türkiye’de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtlardan otomatik oluşturulan listeler olarak belirlendi.

Yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olanların, taşınanların, yeni seçmen olanların, ölenlerin durumu ve bir sandıkta 420 seçmenin oy kullanacağı dikkate alınarak, ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemi yapıldı.

YSK, Köşk seçiminde tek bir seçim yapılacağı gerekçesiyle sandık tasarrufuna gitmişti. Bir sandıkta oy kullanabilecek seçmen sayısı 30 Mart yerel seçimlerinde 320 olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 420 olarak güncellenmişti. İşte bu yeni duruma göre oy verme yerleri ve sandık numaralarının güncellendiği bildirildi. Bu nedenle bazı seçmenlerin, oy verecekleri sandıkların değişmiş olması mümkün.